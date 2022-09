Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely, marad a benzin- és élelmiszerár-stop

A megszokott időpont helyett szombaton nem sokkal dél után állt ki a sajtó képviselői elé Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, hogy beszámoljon a kormány legújabb, a mindennapi életet érintő döntéseiről.

Gulyás Gergely azzal kezdte a beszámolóját: a kormány jelenleg is tanácskozik, ám olyan döntések születtek, amiről azonnal akarták tájékoztatni a közvéleményt.

Bevezetőjében kiemelte: eddig is tapasztalhattuk, hogy a szomszédunkban zajló háború, és az amiatt bevezetett szankciók milyen energiaár-emelkedést és inflációt okoztak. Ennek következtében a kamatok is növekedtek, a benzinár is emelkedett, valamint az élelmiszerárak is jelentősen megemelkedtek.

Emiatt a kormány úgy döntött: a benzin- és élelmiszerár-stopot meghosszabbítják. A kamatstop december 31-én járna le, de ezt is legalább fél évvel tervezik meghosszabbítani.

– Ez azt jelenti, hogy a magyar családok számára továbbra is vannak olyan élelmiszerek, amik tavalyi áron elérhetőek, és az üzemanyagár féken tartásával is segítjük a családok mindennapi megélhetését – emelte ki.

Táogatják a családokat és a vállalkozásokat is

– Havi 150-180 ezer forintos támogatást jelent a családoknak a rezsicsökkentés. Ez ma Európa legnagyobb családtámogatási programja – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Hozzátette: a vállalkozásokat is igyekeznek megvédeni. Erről Nagy Márton beszélt részletesebben, aki kifejtette: a kormány elfogadta az energiaintenzív termelő kkv-kat segítő támogatási programot. Energiaintenzív minden olyan vállalat, amelynek energiaköltsége elérte a nettó árbevétel 3 százalékát. A célzott program a feldolgozóipart támogatja, és október 1-én indul.

Támogatják a működési költségeket és a beruházásokat is. Ezért cserébe azt kérik, hogy a munkahelyeket tartsák meg.

Emellett a célzott program mellett lesz két másik program is: egy gyármentő program, ahol beruházás-támogatás valósul meg, valamint beindítanak egy új munkahelyteremtő programot is, melynek a célja a munkahelyek megvédése. Ezekről a következő hetekben dönt a kormány, illetve ekkor alakítják ki a program részleteit is.

Európai bizottság

Gulyás Gergely az Európai Bizottsággal kapcsolatban a következőket jelentette ki: a Magyarországgal szemben folytatott kondicionalitási eljárás összes kérdésében megegyezett a kormány a bizottsággal.

– A kormány az Európai Bizottság által kérteket vagy elfogadta, vagy kölcsönösen sikerült olyan kompromisszumra jutni, amely mindkét félnek megnyugtató – mondta.