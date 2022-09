Erdőkertesi kettős öngyilkosság: „Dani megkérte a lányomat, hogy vele együtt legyen öngyilkos”

Zsuzsanna gyászolni szeretne, de képtelen a lányát addig elengedni, míg ki nem derül számára a teljes igazság. Mint azt a Bors is megírta, Dani és Kata a nyáron elmaradt esküvőjük után felbontotta a jegyességet. A házasságkötés azért is maradt el, mert a fiú nagy napon éppen akadályoztatva volt. A férfit egy korábbi szabálysértési ügy miatt néhány hetes elzárásra küldték, és miután a büntetést letöltötte, a fiatalok felvették egymással a kapcsolatot. Kata szerette volna a fiú családjának visszaadni azt az autót, amit Dani anyja vásárolt a fiataloknak. A jármű forgalmi könyvében Katát jegyezték be üzemben tartónak, ugyanis Dani nem rendelkezett jogosítvánnyal. A nő szerette volna a nevét töröltetni az okmányból.

Zsuzsanna meggyőződése, hogy Kata nem akart meghalni.

Édesanyja szerint Kata nem akart öngyilkos lenni Fotó: Bors

– Volt, hogy Dani megpróbálta érzelmileg zsarolni, és azt mondta a lányomnak, ő lesz a felelős a fiú haláláért. Dani élete nem úgy alakult, hogy szerette volna, ezért megkérte Katát, vele együtt legyen öngyilkos. Ezt a lányom elmesélte nekem, és hozzá is tette, hogy a barátja nyugodtan haljon meg egyedül! – nyilatkozta a fájdalomtól megtört édesanya.

– Kata egyik barátjától tudom, hogy a tragédia napján látták Danit a környékükön autót vezetni. Magából kikelve üvöltözött, a nőket szidalmazta. Akkor éppen nem volt vele a gyermekem, vagyis csak később találkoztak – mondta Zsuzsanna.

Kata sokaknak hiányzik.

– A lányom az unokaöccseinek Belgiumból hozott LEGO-t ajándékba, nagyon szerette a gyerekeket. Ha a társasága összegyűlt, akár 15 emberre is főzött bográcsban. A barátai rajongtak érte, mert vidámságot, humort hozott az életükbe.