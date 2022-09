Borzalmas tragédia Budapesten: Összeesett a focipályán, órákkal később meghalt a 15 éves Patrik

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be a szörnyű esetről még csütörtökön, miszerint barátai szeme láttára, focizás közben lett rosszul egy 15 éves fiatal Budapesten. A fiú minden előzetes panasz nélkül hirtelen összeesett és nem mozdult, ezért társai azonnal mentőt hívtak és a mentésirányító telefonos utasításai szerint megvizsgálták,

de ekkor már nem lélegzett.

A közösségi oldalon olvasható beszámoló szerint a hős fiatalok nem estek pánikba, azonnal megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek barátjuk életéért, amíg a sporttelep egyik dolgozója elrohant a helyszín közelében kihelyezett defibrillátorért. Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, miközben a mentésirányítás segítségével felvették a kapcsolatot a legközelebbi szívcentrummal, ahol felkészültek a beteg fogadására. A gyermek életéért vívott heroikus küzdelem sokáig zajlott még a focipálya gyepén, majd folyamatos újraélesztés mellett, kritikus állapotban szállították kórházba a fiút.

A fiatal focista klubja azonban nemrég lesújtó hírt közölt: mint kiderült, a fiú életét vesztette.

– Szomorú szívvel tájékoztatjuk Barátainkat a tragédiáról, Patrik itt hagyott minket tegnap este. Nem találjuk a szavakat. Fiatal, életerős, vidám srácot ismertünk meg benned. Két hónapja csatlakoztál, de gyorsan a közösség fontos részévé váltál. Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak – olvasható az ISSIMO SE Facebook-oldalán. Hozzátették: Patrikra ma este gyertyagyújtással emlékeznek.