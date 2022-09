Bizarr betegség, ez a nő allergiás a gravitációra

Bizarr betegségben szenved egy 28 éves nő, ráadásul hosszú éveken keresztül az orvosok sem tudták pontosan, mi a baja. Állapota olyan különleges, hogy sokan azt hiszik, csak lódít, ugyanis allergiás a gravitációra. Ez azonban egy nagyon is valós és súlyos kórkép.

A 28 éves nő a tömegvonzás miatt szenved Fotó: Courtesy Lyndsi Johnson / SWNS

– Ha három percnél többet állok, elájulok.

Jobban érzem magam az ágyban, ott töltöm az egész napot

– magyarázta.

Ritka allergia, az orvosok sem ismerték fel

Az amerikai Bangorban élő Lyndsi Johnson 2015-ben tapasztalta először a tüneteket. A haditengerészetnél dolgozott műszerészként. Eleinte csak hát- és hasi fájdalomra panaszkodott, később pedig látszólag ok nélkül elájult többször is. A dokik úgy gondolták, csak túlhajszolta magát, nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a tüneteknek, amik azonban egyre rosszabbá váltak. 2018-ban végül Johnsonnak le kellett szerelnie.

Lyndsi életvidám nő volt. Betegsége után a tengerészetet is ott kellett hagynia Fotó: Courtesy Lyndsi Johnson / SWNS

2022 elejére már olyan rosszul volt, hogy az étel sem maradt meg benne, ami a szívét is megviselte. Végül a kardiológusa állt elő azzal, hogy talán POTS-e (poszturális ortosztatikus tachycardia szindrómája) van, ami később be is bizonyosodott. A ritka betegség lényege, hogy hirtelen helyzetváltozáskor (például lefekvéskor vagy felálláskor) szélsőségesen megemelkedik a pulzusszám, közben csökken az agy és/vagy szív vérellátása.

Ennek eszméletvesztés, súlyosabb esetben szívleállás is lehet a következménye.

Noha gyógymód nincs rá, Lyndsi Johnson jelenleg bétablokkolókat szed, így már "csak" naponta háromszor ájul el. Normális életet ugyanakkor továbbra sem tud élni: gyakorlatilag teljes egészében a férjére van utalva. Ha teheti, az ágyból sem kel ki, napi 23 órát tölt ott.

– Nem tudom megcsinálni a házimunkát és Jamesnek kell főznie is. Ő segít zuhanyozni és eleve tisztálkodni. Hetek telhetnek el úgy, hogy megmossam a fogamat, mert olyan rosszul leszek – részletezte a New York Postnak a nő, aki állapotát úgy összegzi: allergiás a gravitációra.