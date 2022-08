Többen levideózták és feltették a Facebookra a balatoni strandon történt tragédiát

A beteg életéért több mint másfél órán keresztül küzdöttek a szakemberek, amit rengeteg bámészkodó figyelt a parton még annak ellenére is, hogy bajtársaink takarókkal és fürdőlepedőkkel próbálták eltakarni előlük a betegellátást. Az életmentők ugyan megpróbálták elküldeni a kíváncsi szempárokat, de nem igazán tudtak ezzel foglalkozni. A katasztrófaturisták közül többen is teljes érzéketlenségükről tettek tanúbizonyságot, akik videóra vették és fényképezték a mentést, de voltak olyanok is, akik gyermekükkel a karjukon nézték végig a férfi életéért vívott ádáz küzdelmet