Tóba zuhant egy kisrepülő, a pilóta életéért ezekben a percekben is küzdenek

Az Agerpres azt írtja, hogy a gép szombat délután egy óra körül zuhant le a Giurgiu megyei Letca Nouă térségében, és bár a baleset helyszínére azonnal riasztottak három tűzoltóegységet, egy mentőautót és két SMURD-autót, illetve egy mentőhelikoptert is, a pilótafülkében ülő férfi és nő életét már nem tudták megmenteni. A Maszol úgy tudja, a bukaresti ítélőtábla ügyészsége vizsgálja a balesetet, mivel több gyanús körülmény is felmerült az ügyben. Többek között azt, hogy a pilóta betartotta-e a polgári repülés szabályait, volt-e szakszolgálati engedélye, illetve a gépnek az üzemeltetéséhez szükséges légialkalmassági bizonyítványa - mivel a vádhatóság közlése szerint felmerült a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja is.

Vasárnap reggel azonban már újabb, kísértetiesen hasonló balesethez riasztották a mentőegységeket: ekkor ugyanis a Beszterce-Naszód megyei Kolibica-tóba zuhant bele egy kisrepülő.

Ennek a gépnek is két utasa volt, a 60 éves pilótáról azonban több szemtanú is elmondta, hogy a becsapódás előtt igencsak furcsán viselkedett, trükközött és többször is rendkívül alacsonyan repült át a tó felett.

A Maszol információi szerint a helyi katasztrófavédelemnél azonnal több mentőegységet és helikoptert is küldtek a tóhoz, és bár a gép utasa jól van, a pilóta jelenleg is öntudatlan állapotban fekszik, olyannyira, hogy ezekben a pillanatokban is az életéért harcolnak az orvosok.

Raed Arafat államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője arról tájékoztatta a központi román sajtót, hogy a mentőegységek még mindig a pilóta újraélesztésével próbálkoznak, míg társa eszméleténél van és együttműködik a hatóságokkal. Egyelőre ebben az esetben sem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a balesetet, a szakemberek vizsgálják a körülményeket.