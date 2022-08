Rezsicsökkentés: Nyolc tipp, hogy kevesebb gázt fogyasszunk télen

A rezsicsökkentés csökkentésével mindenki igyekszik az energiával spórolni. Ám a fűtésnél nem biztos, hogy elegendő az, ha lejjebb tekerjük a termosztátot vagy egy fokozattal kisebbre kapcsoljuk a konvektort. Íme néhány tipp, amivel rövid távon sokat tehetünk azért, hogy kisebb legyen a gázszámla.

Némi odafigyeléssel súlyos tízezreket is megspórolhatunk a gázszámlán Fotó: Shutterstock

1. Szigetelés: Még nem késő nekifogni a ház szigetelésének. A külső falak és a mennyezet szigetelésével a fűtésköltségek harmadát-felét is megspórolhatjuk.

2. Nyílászáró hibák megszüntetése: Ha csak egy kis rés jelentkezik az ajtó vagy az ablak mellett, akár tízezrek is kiszökhetnek a lakásból, láthatatlanul. Rövid távon gumi alapú szigetelő csíkkal tudjuk betömni a réseket, amikkel felfoghatjuk a megszökni szándékozó meleg levegőt.

3. Helyes szellőztetés: Télen csak annyi friss levegőt engedjünk a szobába, amennyire tényleg szükség van. Ha 5 percnél hosszabb időre hagyjuk nyitva az ablakot, a falak és a bútorok is lehűlnek, így ezeket is vissza kell fűteni.

4. Fűtőtestek letakarása: Tilos! Hagyjuk szabadon a radiátor, konvektor környékét, hogy könnyedén áramoljon a meleg a szobában. Így a termosztát is kevesebbszer kapcsol be, ráadásul a hőérzetünk is jobb lesz.

Heti egyszer érdemes leírni a gázóraállást, ezzel is odafigyelve saját fogyasztásunkra Fotó: Karnok Csaba

5. Megfelelő hőmérséklet beállítása: A szakértők szerint javasolt hőmérséklet a nappaliban és a gyerekszobában 20-22°C fok, a hálóban és a konyhában 17-19°C fok, a fürdőben 22-23°C fok. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy 19C fok felett minden egyes plusz fok 8 százalékkal megemeli a fogyasztást. Egy pulóverrel vagy vastagabb zoknival többet segíthetünk magunkon.

6. Hőtükörfólia felhelyezése: Ez a csodálatos kiegészítő a radiátor vagy a konvektor mögött visszaveri a hőt, így nem engedi, hogy elszívja a meleget a fal. A fólia ráadásul egy-kétezer forintból beszerezhető.

7. Gáz a konyhában: Főzés és sütés közben mindig kisebb gázlángot adjunk, mint az edény mérete. Emellett a fedő használata is csökkenti az elhasznált gáz mennyiségét.

8. Gázóra ellenőrzése: Ha csak hetente egyszer, például minden hétfőn leolvassuk az óraállást, magunk is könnyedén követhetjük, mennyi gázt használtunk el, így elkerülve a túlfogyasztást.