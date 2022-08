Rezsicsökkentés: Így spórolhatunk sokat a fűtésen

A rezsiszabályok változásával igyekszünk faragni az energiafelhasználáson, mégis télen rengeteg energia megy el fűtésre. A fűtőtestek, legyen az radiátor, konvektor vagy más eszköz, szinte okádják magukból a meleget, de ez mit sem ér akkor, ha a tető felé vagy az ablak mellett, a réseken keresztül távozik a felfűtött levegő a szobából. Így pedig igen nehezen tudjuk tartani az 1729 köbméternyi rezsicsökkentett árú gázmennyiséget. Érdemes lehet megfontolni a szigetelést, amivel nemcsak a hőt tartjuk a házban, hanem a pénzünket is a pénztárcánkban.

Szaki segítségével vágjunk bele

Bármilyen szigetelési munka előtt vegyük fel a kapcsolatot olyan szakemberrel, aki energiahatékonysági felmérést végez a házon, lakáson. Erre azért van szükség, hogy megtudjuk, honnan szökik meg a legtöbb meleg levegő. Ha ez a felmérés még nem történt meg, a padlás szigetelését így is elvégezhetjük. A fizika törvényeinek megfelelően a meleg felfelé száll, így a padláson át távozik a legtöbb meleg. A padlás szigetelésénél azt kell eldöntenünk, hogy akarunk-e közlekedni bármilyen okból a padláson. Ha igen, és tárolásra is igénybe vennénk a helyiséget, akkor érdemes járható szigetelőanyagra beruházni. Egy kellően vastag, 20-30 centis szigeteléssel rengeteget lehet spórolni a fűtésszámlán. A homlokzat szigetelésével tovább tudjuk csökkenteni nemcsak a fűtés, de a nyári hűtés költségeit is, nagyjából 25-30 százalékkal. Ez az arány az ajtók, ablakok szigeteltre cseréjével tovább növelhető. Jól gondoljuk meg, milyen anyagú és mekkora vastagságú szigetelőt teszünk a külső falakra.

Támogatást is vehetünk rá igénybe

Egy ilyen beruházás milliós költséggel jár, azonban nagy segítség lehet az otthonfelújítási támogatás azoknak a családoknak, ahol legalább egy 25 év alatti gyermeket nevelnek. Itt legfeljebb 6 millió forintig nyújtható be számla a ház felújításáról – így például hőszigetelésről is –, és ennek felét, 3 milliót igényelhetünk vissza a Magyar Államkincstárnál. Azok, akik a szigetelésen már túl vannak, a fűtés korszerűsítésével tudnak tovább spórolni a rezsin, például a régi kazánt lecserélhetik kondenzációsra.