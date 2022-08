Mindenkit érint: Így alakul át a HÉV-ek útvonala a jövőben

Jelenleg minden harmadik autós az elővárosokból érkezik Budapestre, és tízből csak hárman választják a közösségi közlekedést. A HÉV fejlesztésekkel éppen az utóbbin kívánnak változtatni, hiszen várhatóan csökken majd az autóáradat, kevesebb lesz a dugó és végre javulhat a főváros levegője is. A ráckevei H6-os és a csepeli H7 HÉV teljes felújítása és a Kálvin térig való meghosszabbítása azért is fontos, mert ez a Dél-Pest és Óbuda között létesítendő 5-ös metróvonal első ütemeként értelmezhető. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatok legfontosabb pontja, hogy két évig szóló védettséget biztosít az érintett területsáv kapcsán. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2024 augusztusáig a most kijelölt területeken más beépítés biztosan nem történhet, a HÉV-vonalak itt abszolút elsőbbséget élveznek majd. A Budapesti Fidesz frakció közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy Budapest baloldali vezetésével szemben a kormány valóban a főváros és környékén élőkért dolgozik – írja a Metropol.

Térkép mutatja be, hogy változnak meg, illetve egészülnek ki a HÉV-útvonalak

A H5 H6 és H7-es HÉV meghosszabbított útvonalon a Kálvin térig közlekedik majd

A H7-es (Csepel) HÉV esetében a Budapest Fejlesztési Központ már korábban megkezdte a teljes felújítás tervezését. Így már ismerni, hogy megszűnik majd a sebességkorlátozás, átépítik a megállóhelyeket és akadálymentesítik, továbbá P+R és B+R parkolókat létesítenek. A beruházás fontos része, hogy a H6-os és a H7-es csepeli vonal járatai meghosszabbított útvonalon a Közvágóhíd állomástól összefonódva egy új vasúti alagúton keresztül egészen a Kálvin térig közlekedhetnek. Ezáltal Ráckevéről és Csepelről, illetve a közbenső állomásokról átszállás nélkül lesz elérhető a belváros, a Kálvin térnél pedig a 3-as és a 4-es metró. A H6 és H7 jelenlegi napi utasszáma 62 ezer fő, a fejlesztésnek köszönhetően ez a szám 140 ezerre lesz tehető. A H5-ös szentendrei hévet naponta körülbelül 80 ezer utas veszi igénybe. A vonalon akadálymentes, rendezett megállók és új P+R illetve B+R parkolók várják majd az utasokat a felújítást követően. A tervek szerint új, alacsony padlós és légkondicionált szerelvények közlekednek majd Budapest és Szentendre között.

A HÉV-vonalak fejlesztése összekapcsolódik az 5-ös metró létrejöttével

Az M5 egy belvárosi, minden tekintetben metrófunkciójú szakaszból és a hozzá délről három irányból (Csepel, Ráckeve, Kunszentmiklós-Tass), északról pedig két irányból (Szentendre, Piliscsaba) csatlakozó elővárosi vonalakból állna. A 2-es, esztergomi vasútvonalról ugyanúgy bejárnának az M5-re egyes vonatok, ahogy a 150-esről. Az agglomerációs vasúti stratégiában az olvasható, hogy a HÉV-ek a metróhoz hasonlóan süllyednének a föld alá a Közvágóhíd térségében.

A két vonal pedig a föld alatti szakaszon három állomást érintene közösen: