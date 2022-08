Az osztályteremben esett neki a diákjának a kéjenc szőke tanárnő

Mindössze 60 napos börtönbüntetést kapott az a tanárnő, aki 13 éves diákjával szexelt. A viszony 3 évig tartott. Marka Bodine felkerül a szexuális ragadozók listájára is. A tanárnőt 60 nap után szabadon engedték, mert szülni készül. A baba nem a diákjától van állítólag.

A bírósági dokumentumok szerint a nem megfelelő kapcsolatra tavaly derült fény, miután Bodine értesítette a Tomball Középiskola iskolaigazgatóját, hogy őt zaklatta egy volt diákja. Bodine azt mondta az igazgatónak, hogy az akkor 13 éves fiú azzal fenyegetőzött, hogy bántja magát, és hozzáfért a nő személyes fényképeihez, majd manipulálta a fotókat.

Ám a nyomozók elmondása szerint a Bodine és a fiú telefonjának átvizsgálása során több üzenetet és képet is találtak. Egyes képek szexuális jellegűek voltak.

Kihallgatták a fiút, aki elmondta, a tanárnő összebarátkozott vele egy videójáték során, majd üzengetni kezdett neki. Számtalan képet cseréltek, és ahogy betöltötte a 13. életévét, szexeltek is. A kapcsolatuk 3 évig tartott. A válása után a tanárnő oda költözött, ahol a fiú is lakott, és többször szexeltek az osztályteremben, de a nő autójában is.