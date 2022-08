A BalatONkoncert az alacsony vízállás miatt ismét helyszínt vált

A Tagore sétány ismerős terep a különleges víziszínpad legénységének, hiszen július közepén már tartottak ott egy nagysikerű bulit, most pedig a Borhetek rendezvénysorozat mellett megy majd a műsor. A fellépők névsora pedig ismét sztárparádét ígér: Caramel, Magashegyi Underground, Honeybeast, Ocho Macho, hogy csak néhányat említsünk.

„Nagyon sajnáljuk, hogy a második déli parti bulit is át kellett helyeznünk, de nem volt más választásunk. Ha Földváron maradtunk volna, akkor a színpad jó 130 méternyire lett volna a parttól. Az előző, balatonfűzfői bulin ugyan már rengetegen nézték a vízből a koncerteket, de ott még fele ennyi se lett volna a távolság, és senkitől sem várhatjuk el, hogy negyedóráig sétáljon be a vízbe a színpadig. Ráadásul ez technikai nehézségeket is okozott volna, vihar esetén pedig szinte lehetetlenné vált volna a bajba jutottak kimenekítése” – mondta Lénárt Attila, a BalatONkoncert főszervezője.

Ezért a harmadik után a negyedik buli is az északi partra költözött: Balatonfüreden, a Tagore sétány előtt horgonyoz le augusztus 18–21. között az ingyenes fesztiválnak otthont adó víziszínpad, amely a Borhetek programját színesíti.

„Nagy örömmel fogadjuk a BalatONkoncert víziszínpadját ismét a Tagore sétányon, ahol ezúttal közvetlenül a borfalu mellett horgonyoz majd, és rengeteg érdekes programmal színesíti a rendezvényünket. Ugyanakkor nemcsak a nagyszínpados fellépők miatt érdemes ellátogatni Balatonfüredre augusztus harmadik hetében, hiszen rengeteg saját műsorral is igyekszünk kedveskedni a borkultúra iránt érdeklődők számára” – mondta el Kositzky Anett, a Füredkult igazgatója.

Az előző helyszínen, Balatonfűzfőn az önkormányzat becslései szerint 3500 ember élvezhette a Tobruk strandon tartott programokat, sokan közvetlenül a vízből csápoltak kedvenc zenekaraiknak. A következő helyszínen is sok érdeklődőre számítanak a szervezők, hiszen a rendezvény térben és időben is egybe esik a hagyományos Balatonfüredi Borhetek rendezvénysorozatával, a látványos tűzijátékkal, és az utolsó bulira is maradt még bőven „puskapor”, ami a fellépőket illeti. Augusztus 18-án, csütörtökön kora este az Ocho Macho áll színpadra, majd nyolc órától a Honeybeast játszik. Pénteken a Dirty Slippers nyitja a show-t, majd este Caramel és zenekara pörgeti fel a hangulatot. Augusztus 20-án, szombaton a ManGoRise kezd koraeste, majd a Magashegyi Underground nyom várhatóan fergeteges bulit 8 órai kezdettel, amelyet látványos tűzijáték követ. Vasárnap délután 4-től az Alma együttes szórakoztatja a családosokat, majd az Intermezzo kellemes jazzmuzsikája búcsúztatja az idei rendezvénysorozatot 18:30-as kezdéssel.

A füredi bulira – az előzőkkel ellentétben – nem érdemes fürdőruhával készülni, a Tagore sétány előtti területen ugyanis nem lehet strandolni. Ennek ellenére itt is szinte testközelből lehet élvezni a műsort, hiszen maga a színpad mindössze 6–7 méternyire áll majd a parttól. Aki pedig még közelebb szeretne kerülni kedvenceihez, az akár a basckstage-be is bekerülhet, ha részt vesz a rendezvény főtámogatója, a Szerencsejáték Zrt. „Legyen szerencséd a sztárokhoz!” elnevezésű játékának keretében egy Facebook-poszt megosztásáért cserébe elnyerheti a lehetőséget, hogy közös képet készítsen magáról kedvenceivel.

A játékról és a rendezvényről további részletek a BalatONkoncert-sorozat Facebook-oldalán olvashatók.