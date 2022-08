A 34 éves apánál halálos betegséget diagnosztizáltak, miután zsibbadt az ujja

Egy fiatal apukánál motonos neuronbetegséget diagnosztizáltak, miután zsibbadt fájdalmat érzett az ujjában. A 34 éves Davy Zynnél 2018-ban diagnosztizálták a betegséget, amely az agyat és az idegeket érinti, és amelyre nincs gyógymód. Az edinburghi apa azt mondja, az egészsége egyre csak romlik, ezért minden nap áldásként él meg.

Négy év adománygyűjtés és kampány után az eddigi legnehezebb kihívásra készül: 260 mérföldet kerékpározni Skócia legmagasabb közútjain. Az író és borszakértő augusztus 11-én kezdi meg a „High Five”-nak nevezett kihívást, és elkíséri ikertestvére, Tommy Zynn (34), 29 éves bátyjuk, Sorley Richardson és egy ötfős baráti társaság.

„Majdnem négy éve szenvedek ebben a betegségben, és még nem haltam meg, ezért minden nap jó nap. Minden pillanatomból a legtöbbet akarom kihozni. Az egészségem egyre romlik, de még mindig biciklizek. Nem tudom, hányszor lesz még esélyem, hogy még egyszer csináljak ilyesmit. Ezt a kihívást még soha nem csinálták meg, és azt hiszem, csak most kezdem megérteni ennek a súlyát. Ez egy igazi kitartási verseny minden kerékpáros számára – de különösen annak, akinek MND-je van. Szerencsés vagyok, hogy meg tudom csinálni. Amikor diagnosztizáltak, úgy gondoltam, négy év múlva már nem is fogok élni. A bal karom és a vállam már cserbenhagyott, most a jobb is kezdi felmondani a szolgálatot. Három célom van, hogy befejezzem a kihívást, több pénzt gyűjtsek a My Name'5 Doddie-nek, és harmadszor, hogy a lehető legtöbb figyelmet fordítsam a neuronbetegségekre" - mondta Davy.