Bizarr probléma, ez a férfi azért nem kap munkát, mert mindenki 12 éves kisgyereknek hiszi

Igencsak kellemetlen helyzetbe került egy fiatal férfi, aki hiába szerette volna támogatni a családját anyagilag is, sehogy sem tudott munkát találni. No nem a megfelelő hozzáállás vagy képestés hiányzott, egyszerűen a kinézetével volt baj: amikor ugyanis bárhol munkáért kilincselt a kínai Tungkuan városában élő Mao Sheng, elhajtották, mondván, hazudik az életkoráról. A férfi hiába állította, hogy ő bizony 27, a többség legfeljebb 12-nek nézte és elkergette. Helyzetét nehezítette, hogy mindennél fontosabb lett volna munkát találnia, édesapja ugyanis sztókot kapott. Ekkor döntött úgy egy barátjával, hogy állást keres bármi áron. Míg azonban barátja hamar talált munkát, ő maga hoppon maradt.

Bánatában és elkeseredésében végül a nyilvánossághoz fordult: a TikTok helyi (eredeti) verzióján, a Douyin-on mesélte el történetét.

12 évesnek hiszik a férfit Fotó: Douyin

A Daily Star beszámolója szerint a videó meghozta a várva várt eredményt, a felvétel ugyanis rengeteg emberhez eljutott a közösségi médiának hála, így akadt pár vállalkozó, aki ezt követően már kifejezetten szívesen foglalkoztatta volna Shenget, aki így már válogathatott is az ajánlatok közül. Friss posztjában tudatta is: az egyik lehetőséggel élt is, így ma már van munkája.