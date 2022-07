Egyszerre volt zöld autósnak és villamosnak? Veszélyes anomália bukkant fel a Bocskai úton

A Budapesti Autósok Közössége írt csütörtökön arról a balesettel végződő esetről, mikor egyszerre indult el egy autós és a villamos a XI. kerületi Bocskai úton, a kocsi elejét pedig valósággal letarolta a neki ütköző járat.

Mindezt egy ugyanott közlekedő sofőr fedélzeti kamerája rögzítette. Ő a többek által is fejtegetett kérdést tette fel az eset kapcsán: mi van akkor, ha mind a két jármű zöld jelzést kapott?

– A zöld jelzésre mi megindultunk a Fehérvári úton, viszont a felvételen lehet látni, hogy a villamossal együtt autósok és egy kerékpáros is elindul a Bocskai úton, aminek a következménye, hogy a villamos egy személygépjárművel ütközött. Feltételezhető, hogy mind a két lámpa zöldre váltott. – írta a sofőr.

Arról, hogy a balesetben történt-e személyi sérülés, egyelőre nem tudni, azonban az eset után alig egy nappal újabb meghökkentő felvételt juttattak el a Budapesti Autósok Közösségének: egyik olvasójuk is hasonló esetet tapasztalt még májusban, csak akkor nem történt baleset. Ezen jól látható a villamossal merőlegesen haladó autósor, és a nekik zöldet mutató lámpa is. Emellett többen kommentben is jelezték: ők is tapasztaltak hasonló életveszélyes anomáliát az említett kereszteződésben.

Az eset miatt a Bors felkereste az illetékes hatóságokat, eddig azonban még nem válaszoltak a kérdéseinkre, azonban ahogy választ kaptunk, cikkünket frissítjük.