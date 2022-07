Tiszta vizet öntött a pohárba Dömötör Csaba: ez az igazság a magyar gáztárolókról

Most, hogy már az is kérdés, lesz-e egyáltalán elég gáz Európában, egyre nagyobb figyelmet kapnak a gáztárolók. Érdemes megnézni, Magyarország hogy is áll ezen a téren - kezdte a Facebookra feltöltött videójában Dömötör Csaba.

A földgáztárolóink a teljes évi fogyasztáshoz mérten 29 %-os töltöttségi szinten állnak, az uniós átlag ezzel szemben 18 %. Azt is igyekezett tisztázni, hogy az, hogy vannak magyar tulajdonban lévő gáztárolók, egyáltalán nem magától értetődő. A szocialista kormányok idején ugyanis a hazai tárolók külföldi kézbe kerültek. 2006-ban az E.ON vette meg őket. Az Orbán-kormány volt az, amely a visszavásárlásukról döntött 2012-ben.