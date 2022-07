Orrplasztikáért adta el újszülött gyermekét az anyuka

Egészen döbbenetes ügyben nyomoznak a hatóságok. Egy 33 éves nő április 25-én életet adott fiúgyermekének, ám öt nappal később már el is adta a csecsemőt, mondván: orrplasztikára kell neki pénz. Az orosz hatóságok azt követően szereztek tudomást a történtekről, hogy a gyermek lebetegedett, és kórházba kellett vinni, a "szülők" azonban nem tudták bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot. A rendőrség ezt követően göngyölítette fel az esetet.

A gyermekét eladó asszony nevét nem, fotóját azonban nyilvánosságra hozták a hatóságok Fotó: Dagesztáni Belügyminisztérium

Mint kiderült, a Kaspiysk városában élő anya április 30-án adta át a gyermekét az érte jelentkező családnak, miután megegyeztek a 200 ezer rubeles, azaz nagyjából 1,4 millió forintos vételárban. Ugyan ennek akkor csak egy töredékét kapta meg, a maradék pedig már nem is került átadásra, mert a zsaruk időben lecsaptak rájuk. Az anya állítólag a vevőknek el is mondta, hogy azért adja el a csecsemőjét, mert plasztikai sebészhez szeretne menni, hogy megcsinálják az orrát, és az árat is eszerint határozta meg.

Mindkét fél ellen emberkereskedelem a vád – írja a bűntényől beszámoló Daily Star.