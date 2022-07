"Nem csak egyet éreztem" - Kiderült: többször is rengett a föld Borsodban

Mint azt a Bors is megírta, ma földrengés volt Miskolc és Eger között, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kács közelében csütörtökön, a műszerek a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földmozgást észleltek. A jelzések szerint a rengés 17 óra 22 perckor történt, azonban a borsodiak többen is állították: nem csak, hogy érezték a rengést, de többet is észleltek:

- Ebéd után már észleltünk valami furcsát, de az elején azt hittem, hogy csak beképzeltem magamnak. Aztán majdnem este volt, amikor nagyon hasonló érzésem volt, csak erősebben. Akkor már biztos voltam benne, hogy történik valami, nem csak képzeltem - mesélte egy környéken élő férfi a Borsnak.

- Nagyon megijedtem, amikor megéreztem, nem tudtam, mi is ez. De hamar elmúlt, szóval megnyugodtam. Később láttam a hírekben is, hogy földrengés volt, ezt már akkor sejtettem, mikor megtörtént - tette hozzá egy másik borsodi férfi.

A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda azt írta: méréseik szerint valóban több rengés történt:

- Valójában 4 kis rengés keletkezett a mai napon ezen a környéken (eddig). Ezek időpontja és mérete, magnitudója: 12:46 - M 1,6; 17:22 - M 2,6 (a bejegyzésben említett esemény); 18:24 - M 1,1; 18:41 - M 0,9 - közölték Facebookon.

Azóta nem jeleztek újabb rengést, és a korábbi események után sem jeleztek károkat.