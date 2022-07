Medvétől rettegnek Budapest környékén

Nagyon megosztja a helyieket egy, a Tegyünk Együtt Sülysápért Facebook-csoportban közzétett bejegyzés arról, hogy medve garázdálkodik Sülysápon. A történetben egy tyúkól elleni támadás szerepel, bizonyító fotó azonban nem készült a rongálásról, ezért sokan kételkednek a sztoriban.

„A lakosok viccelődtek rajta, de a hír igaz”

„Pár napja posztot lehetett olvasni egy lakostól, miszerint Sülysáp melegvölgyben medve ürüléket fényképezett le egy nő az udvarán, ahol rongálásokat végzett az állat, valamint házi állatokat vitt el! A lakosok viccelődtek rajta, de sajnos úgy néz ki, a hír igaz. Nem kívánom megnevezni (kérésükre) az informátorokat, akik elmondták, hogy szakemberek, vadászati társaság, vadász, medvegondozó is, (köztük a Veresegyházi Medve otthon is) megerősítették, miután elküldték a nyomról a fotót, hogy ez kétséget kizárólag medvétől származik” – állítja a bejegyzés. Sokaknak az szúr szemet, hogy a bejegyzést nem a hivatalos szervek, vagy a sülysápi önkormányzat tette, hanem egy magánszemély, a sülysápi Facebook csoport adminisztrátora. Másik sülysápi Facebook-csoportokban pedig szó sem esik a medvéről.

Figyelmeztették a sülysápiakat, hogy medve jár a környéken Fotó: Facebook

Nyaralás miatt nincs fotó a támadásról

A sok kételkedő között azonban megjelent az a nő is, akinek a tyúkólát megtámadta az állítólagos medve. „Én nyaraltam két hetet, eközben értesültem az első támadásról, amikor is kettétörte az ajtót valami, és elvitt egy pipit. Megkértünk egy barátunkat, hogy jöjjön ide, és állítsa helyre a kárt, csinálja meg az ajtót, hogy a többi pipi biztonságban legyen. Átjött, megerősítette. Majd két nappal később jött az újabb hír, hogy éjjel megint itt járt valami. Mivel az ajtó meg volt erősítve, most a fém tokkal együtt (ami egy sín, mert tolóajtó volt a házon) kapta le az egészet úgy, ahogy van. Egy pipi eltűnt, egy súlyosan megsérült. Hát bocsánat, hogy nem szaladtam haza 1200 kilométerről, hogy kiírjam, lefotózzam, dokumentáljam minden hitetlenkedő és kételkedő ember kedvéért!” - mondta a nő, aki a medveotthon fő állatgondozójától azt a tanácsot kapta, hogy ha medvét látnak, legyenek hangosak, de ne agresszívak, ne közelítsenek hozzá, hanem távolodjanak tőle.





Próbáljunk nagy zajt csapni, ezzel elriaszthatjuk a macikat Fotó: Pixabay



Így védekezzen a medvetámadás ellen

A medve alapvetően békés állat, csak nagyon ritkán támad emberre. Amennyiben medvét látunk, ne közelítsünk hozzá, legyen bármilyen korú az állat (a bocsok megközelítése leggyakrabban az anyaállattal való találkozást is magával vonja). Ne tegyünk hirtelen mozdulatot, kerüljük a szemkontaktust és lassan, hátrálva távolodjunk el a helyszínről. Ha olyan területen járunk, ahol medve is előfordulhat, érdemes nappal, társaságban és beszélgetve közlekedni, a zajt a legtöbb esetben elkerülik az állatok. Az erdőben való sátrazáskor az élelmiszereket mindig a tábortól távolabb eső fára függesszük fel, kerüljük az erős illatú élelmiszereket és a maradékot mindig szagmentesen csomagoljuk el.