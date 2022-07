Felismeri gyerekeit a 9 éves kómából felébredt Katalin, akiket korábban eltiltottak tőle

A magatehetlenül fekvő barcsi nő életéről az elmúlt években a Bors is többször beszámolt. 2013-ban egy jóindulatú agydaganat eltávolítása közben fertőződött meg az asszony egy olyan baktériummal, ami miatt éber kómába került.

Majdnem tönkre mentek anyagilag

Betegsége ellenére a férje elhagyta, majd gyerektartásért perelt, már a végrehajtó is fenyegette az asszonyt. Mozdulni nem tudott, kommunikálni csak pislogással volt képes. Édesanyja ápolta, aki akkor kétségbeesve nyilatkozott a Borsnak:

Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, ilyen emberi aljasságot még sosem tapasztaltam. Mégis mit szeretne? Küldjem el dolgozni a magatehetetlen lányomat?

- panaszolta sírva Kistaj Éva.

Katalint otthon is ápolta édesanyja Fotó: Borsonline

Kilenc év után most magához tért

Most azonban Katalin felébredt, és az édesanyja szerint egyre jobban van.

– Vannak reakciói, és van spontán mozgása is egy kevés – mondta Kistaj Éva a sonline.hu-nak. – Ha jobban érzi magát, kérésre már pár dolgot meg is tud csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan jól van.

Az biztos, hogy mindenkit felismer. Szájon át etetem, próbáljuk felültetni. Van javulás, ezt mutatja az EEG vizsgálat eredménye is.

A gyógykezelése folyatódik, először szeretnénk bejuttatni az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe (OORI). Januárban be tudnának ültetni egy agyi implantátumot, erre várólista van, utána mehetnénk egy barcelonai gyógykezelésre.

Fotó: Borsonline

Lánya nagykorú lett, és látogatja Katalint

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a kómában fekvő Varga Katalin férje azt is megtiltotta a két közös gyermeküknek, Eszternek és Kevinnek, hogy találkozzanak az édesanyjukkal. Azóta azonban Eszter már nagykorú lett, és rendszeresen látogatja a nagybeteg édesanyját. A közeljövőben egy újabb bírósági per is vár a családra, miután orvosi műhiba miatt beperelték a kórházat, ahol a nőt kezelték. Százmillió forintos kártérítésre tartanak igényt.