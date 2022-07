A magyar kormány megkezdte az energiaszektor nemzeti hatáskörbe vonását. Ezzel arra törekszik, hogy fenntartsa az energiabiztonságot Magyarországon. Világszerte felerősödtek a hasonló tendenciák, így a közös EU-s szabályozások is az alkonyukhoz érkeztek – mondta a Magyar Hírlapnak Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdászprofesszora.

A magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amelyek augusztusban lépnek életbe – jelentette be Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.

Az első intézkedésről, miszerint Magyarország másfél milliárd köbméterről kétmilliárdra növeli a hazai gázkitermelést, Lentner Csaba elmondta, hogy tulajdonképpen megvannak a források Magyarországon, ugyanis a külföldi beszerzési piacok az elkövetkezendő években, évtizedekben bizonytalanok lesznek. Ahol pedig készletek vannak, ott a kitermelést fokozni kell.

„Európa hideg tél elé néz. A magyar kormánynak minél előbb ki kell vonnia a nemzetgazdaságot az EU-s vezetők hibái alól. Helyes lépésnek nevezhető az, hogy a kormány ebben a tekintetben is önálló lépéseket tesz.

A cél az, hogy az elkövetkezendő téli időszakokat átvészeljük. Az energiabiztonság egy olyan kategória, amit nemzeti hatáskörben szükséges tartani” – vélekedett a közgazdászprofesszor a második pontról, miszerint a kormány felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy további gázkészleteket szerezzen be.

Helyesnek tartja Lentner Csaba, hogy kiviteli tilalmat rendelt el a kormány az energiahordozókra és a tűzifára, ugyanis jelentősen lecsökkennek az energiahordozók készletszintjei, illetve a beszerezhetőségei, hiszen az Európai Unió ezt korlátozta, így Európa felé jelentősen kevesebb energia fog érkezni. Ahhoz, hogy a magyar nép átvészelje ezt az időszakot, a készletek szintjét fenn kell tartani – magyarázta a professzor.

A szénkitermelés, bizonyos bányák újraindítása is szükséges a jelenlegi helyzetben, ugyanis mint kiderült, Európa, illetve Magyarország nemcsak az orosz gáznak és kőolajnak van kitéve, hanem a szénkészleteknek is, mert a szénimport is jelentős mértékű.

„Köztudott, hogy az importot az unió botorul felrúgta, magunkat ebből következően mentesíteni kell az európai vezetők rossz döntései alól. Másrészről pedig az orosz szén, kőolaj és földgáz megtalálta az utat keleti társai felé, jelentős készleteket lekötve, amelyeket eredetileg az EU-ba importált volna” – vélekedett Lentner Csaba.

A Mátrai Erőmű újraindításáról azt mondta, hogy mindenképp nemzeti hatáskörben kell intézkedni. Szerinte az erőmű ugyan kissé elavultnak számít technológiailag, de az ország energiaellátását minden módon, minden eszközzel elő kell segíteni.

Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása lesz talán a legnehezebb feladat a magyar kormány számára, ugyanis ez csak az orosz Roszatom közreműködésével lehetséges. Hogy ez kivitelezhető legyen, ahhoz műszaki beruházásokra van szükség, amit az embargóval sújtott Roszatom saját hatáskörben nem tud kivitelezni.

A rezsicsökkentés átalakulásával kapcsolatban –, hogy azt az átlagfogyasztásig tartják fent, afölött piaci árat kell fizetni a gázért és a villanyért augusztustól – úgy fogalmazott, hogy ez a közteherviselésnek az alapja. Egy kormány, ha kedvezményt biztosít a társadalom irányába, akkor a kedvezménynek rétegzettnek kell lennie. Azok, akik jobb jövedelmi pozícióban vannak, azok a magasabb energiaszámlát bőven el tudják viselni.

„Olyan időket élünk, amikor a gazdaság nem konjunktúrában, hanem válságban van, amelynek a jelei egyre erősebben megmutatkoznak. A racionalizálási, észszerűsítési lépésekbe az energiafogyasztás díjmegállapítása bőven belefér” – vélekedett a szakértő.

Mint kiderült, Németh Szilárd a Hír TV Napi aktuális című műsorában csütörtökön arról beszélt, dolgoznak valamiféle kompenzáción. Leszögezte, a Fidesz mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is, és ezentúl is megvédik a családokat. „Mindenkin segíteni szeretnénk” – hangoztatta. Közölte, ő maga dolgozik ezen, azokkal, akik összefogják az érintett társadalmi csoportokat.

(Ripost)