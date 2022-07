Eltűntként körözik a vélhetően halott diósjenői lányt

Gyermekotthonban is nevelkedett az a két diósjenői lány, akik egyikének nagy valószínűséggel előkerültek a maradványai a családi ház kertjéből. A 19 esztendősen elhunyt Alexandra húgát, a lányok 13 évvel ezelőtti eltűnésekor 14 éves Krisztinát a rendőrség továbbra is eltűntként körözi, miközben a csontjai után is kutatnak ott, ahol a testvére előkerült.