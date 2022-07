Elkapták az újabb szökött kengurut

Mint arról a Bors is írt, a Csepelen befogott jószág után újabb kenguru indult útnak, ezúttal a Börzsönyben: az állat Királyrét környékén ugrott ki egy autó elé, majd teljes lelki nyugalommal szaglászott egy keveset, végül higgadtan tovább szökdelt a közeli erdő felé, ahol azzal a lendülettel el is tűnt.

Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látszik, hogy az állat egyáltalán nem félt sem a kocsitól, sem pedig az emberektől, így vélhetően csepeli társához hasonlóan ő is magántartásból ugrándozott el. A felvételt készítők azonnal értesítették a helyi nemzeti parkot, amelynek munkatársai üldözőbe vették a tájidegen erszényest. Az állatról újabb videófelvétel készült, amely után nem sokkal sikerült is elkapni. A kimerült állat már jól van, gazdája érkezéséig befogadta őt a kosdi Robirtok.