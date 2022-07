A sofőr élettelenül hevert az út közepén – megszólalt a keceli tragédia szemtanúja

Mint arról a Bors is írt, egy ember meghalt, míg ketten megsérültek, amikor egy kocsi felborult és az árokba csúszott Kecel és Imrehegy között. Azonban a Délalföldi Infó megtudta, hogy a kocsiban ülők egyáltalán nem voltak józanok, mi több: egy kocsmatúra keretében furikáztak le és fel, méghozzá igencsak ittasan.

A lap szerint az autó sofőrje már korábban is össze-vissza kacsázott az úton. Sőt, még egy árokba is belecsúsztak, onnan azonban valaki még kirángatta őket.

A három felelőtlen kocsikázó azonban ekkor sem haza ment, hanem egyenesen egy imrehegyi kocsma felé vette az irányt, ahol már nem is kaptak kiszolgálást.

Viszont sajnálatos módon még ezután sem mentek haza, hanem a lehető legrosszabb döntést hozták: ismét kocsiba ültek. Ekkor már nem az a férfi vezetett, aki korábban, de az új sofőrrel sem voltak kint a bajból, hiszen ő is rendkívül ittas állapotban volt.

Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Ha a három ámokfutó részeg nem is, a kocsmában egy szemtanú felfigyelt a különös és aggasztó viselkedésű társaságra, ezért utánuk indultak, mert érezték, hogy bajba kerülnek. Sajnos nem is tévedtek: amikor beérték őket, a kocsi már a feje tetején állt, a sofőr pedig élettelenül hevert az út közepén.

Az egyik utas éppen az autóból mászott ki, egy nő pedig az autó hátuljában feküdt súlyos sérülésekkel - mondta a lapnak a szemtanú. Úgy tudják, hogy a nőt később feszítő-vágóval kellett kiemelni az autóból.

Bár a helyszínre mentőhelikopter és mentősök is érkeztek, és a két sérültet kórházba vitték, a sofőrön már nem lehetett segíteni, ő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A Bors úgy tudja, hogy többen is összefutottak a száguldó trióval útközben, és többek arról számoltak be, hogy nem csak cikáztak az úton, egyenesen a forgalommal szemben haladtak, és többeknek is ki kellett térni az útjukból.

Csak a szerencsén, és egyáltalán nem rajtuk múlott, hogy nem találtak el senki, hiszen mentek össze-vissza, szemben, a saját sávjukban, azaz mindenhol, ahol csak tudtak. Már akkor sejthető volt, hogy piásak, vagy komoly gondjuk van - mesélte egy szemtanú.