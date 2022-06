Magyar idénymunkás holtestét találták meg Németországban

Kétségbeesetten hívta a rendőrséget az a mit sem sejtő járókelő, aki egy holttestet fedezett fel a németországi Burgstetten városában. A férfi a Murr folyó mentén sétált a helyi Lauterwiesen utca végén, amikor rábukkant a vízen lebegő testre, természetesen rögtön értesítette is a hatóságokat.

Hamarosan kiderült: a tragikus sorsú férfi vélhetően magyar származású, ugyanis egyik alkarjára a Jani, míg másikra az Emőke feliratot tetoválták, míg egy harmadik tetoválást a mellkasára varrtak. Azt is hamar megállapították, hogy a férfi már hetek óta nem élt, azóta a víz alatt lehetett. Mint a napokban kiderült, igazuk volt, a férfit ugyanis nemrégiben azonosították. Ezek alapján a 41 éves erdélyi férfi szüreti idénymunkásként érkezett Németországba, ahol fel is vette a munkát, azonban nem sokkal később nyoma veszett, senki nem találta. Az eset azonban kísértetiesen egybeesik egy érmihályfalvi férfi, a 41 éves B. János eltűnésével, amiről az Erdon.ro írt: János ugyanis április 23-án távozott otthonról, szeretteitől azzal búcsúzott: Németországba megy idénymunkára. Pár napig még elérték a férfit telefonon, azonban utoljára április 26-án beszéltek vele, ezután, mintha a Föld nyelte volna el. Eltűnését azonnal jelezték a román és a német zsaruknak is, azzal az instrukcióval: a férfi két alkarján két név tetoválás található, míg egy harmadik a mellkasán. Egyelőre nem tudni, hogy az eltűnt János egyenlő-e a Murr-ban talált holttesttel, ha ez így van, a rokonokat vélhetően már értesítették a történtekről. A rendőrség ugyan még jelenleg is kutatja a halál pontos körülményeit, de előzetes vizsgálatok alapján a gyilkosság lehetőségét már kizárták, így vagy öngyilkosságról, vagy pedig tragikus balesetről lehet szó. Információk szerint a férfi testét egyelőre még nem szállították haza.

Fotó: Bors

Mai napig keresik Diána gyilkosát

2020. december 14-én bukkantak rá egy ismeretlen, félig lemeztelenített nő holttestére a németországi Kaiserslautern utcáin, egy kuka mellett. Azt ugyan hamar kiderítették a rendőrök, hogy az asszonyt meggyilkolták, hetekig azonban fogalmuk sem volt arról, hogy ki lehet a rejtélyes áldozat. Mint arról a Bors is írt, januárban derítették ki, hogy nem más, mint a magyar, ápolónőként dolgozó B. Diánáról van szó, akit már jó ideje eltűntként kerestek. Gyilkosát a mai napig keresik.