Kemény fellépés, a Facebookon is üldözik az Elf Bar-kereskedőket

2021. október 1-jén az országgyűlés létrehozta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, amely többek között a dohány-kiskereskedelmet is ellenőrzi. Ez a szervezet kontrollálja, hogy a Magyarországon működő 5300 trafikban minden a törvényi előírásoknak megfelelően zajlik-e. A hatóság természetesen a feketepiacon zajló tevékenységek ellen is fellép. A dohányipar folyamatosan változik, egymás után jelennek meg az új termékek. Az utóbbi időszakban főleg a fiatalok, köztük a gyerekek körében vált népszerűvé az Elf Bar, ami egyébként Magyarországon illegális.

Ahhoz, hogy egy dohánytermék Magyarországon forgalomba kerülhessen, fél évvel előtte bevizsgálásra be kell küldeni az Országos Gyógyszerészeti Hatósághoz, hogy megvizsgálhassák, hogy megfelel-e a hazai szabályozásoknak,illetve kiderüljön, milyen káros hatásai vannak – mondta Dr. Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke.

Dr. Bíró Macell arról beszélt: mindent megtesznek az Elf Bar hazai elterjedése ellen Fotó: Bánkúti Sándor

– Az Elf Bar február tájékán robbant be Magyarországra, bárki könnyedén hozzáférhet. A kereskedelme, a forgalmazása, importja egyaránt illegális, adott esetben pedig bűncselekmény. Erre való tekintettel állapodtunk meg a NAV-val, hogy közösen lépünk fel a jelenséggel szemben – tette hozzá az elnök.

Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója arról beszélt, hogy munkatársai a virtuális térben is elkezdtek dolgozni a bűnözők kézre kerítésén. Többek között a Facebookon is keresték az árusokat.

– Ha figyelembe vesszük, hogy egy dobozban 19 szál normál cigaretta található, megállapítható, hogy az Elf Bar legkisebb mennyisége is 2,5 doboz cigarettának felel meg, míg a legnagyobb akár 16. A fogyasztók számára mégis csábító lehet, hiszen mutatós, illatos, nem kell feltölteni. Eldobható, ami egyébként környezetvédelmi kérdéseket is felvet. Ezeken kívül a rendkívül magas, 2 százalékos nikotintartalom is aggályos – mondta a szakfőigató, és hozzátette, hogy a készülék kereskedelmével szemben adószakmai szempontból is fel kell lépni.

– A forgalmazók rendkívül szervezetten tevékenykednek. Az embereink inkognitóban felvették a kapcsolatot a kereskedőkkel, egyeztettek személyes átvételi lehetőségekről, és természetesen az ellenértéket is vitték magukkal. A terméket átvették, kifizették, majd az elkövetőket elfogták, majd átkutatták a gépjárművüket, illetve a nevükhöz köthető ingatlanokat – ismertette a szakember, aki azt is elárulta, hogy előfordult, hogy a bűnözők kiskorúakat is bevontak a tevékenységükbe. Az ő feladatuk volt a portéka átadása.

Tóth Márk, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága vezetője beszámolója szerint a NAV több mint 20 büntetőeljárást folytat az illegális El Bar-kereskedelem miatt.

Az árusokat van, hogy próbavásárlásokkal buktatják le Fotó: Bánkúti Sándor

– A termékeket jellemzően Kínából adták fel, Németországon keresztül és csomagküldő szolgálat segítségével érkeztek Magyarországra. A korábban cigarettacsempészettel foglalkozó bűnözői körök nagy része már át is tért az Elf Bar-kereskedelemre a nagyobb profit miatt – tudatta Tóth Márk.