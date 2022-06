Horrorbaleset, átrepült az úton a motoros az M3-ason

Csodával határos módon saját lábán sétált el a motoros, akit szó szerint letarolt az útról egy autós az M3-ason.

A dugóban araszolva egyszer csak kivágott az autós, ám szerencsétlenségére nem vette észre az motorost, aki tőle jobbra megpróbálta megelőzni a kocsisort a két sáv között. A Magyar Közút videóján jól látszik: ezután a motorost úgy eltalálta, hogy az méterekkel arrébb, a leállósávig csúszott, és a szalagkorlát állította csak meg. A motorosnak óriási szerencséje volt: mire a mentők kiértek, már sétálgatott, bizonyára a megnövekedett adrenalin szint miatt is.

Ugyanakkor a közutasok felhívták a figyelmet arra, hogy mivel a jó időnek köszönhetően egyre több a kétkerekű az utakon, mindenkinek jobban kell figyelnie.

– A hasonló esetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a motorosok csak az álló kocsisorok esetében haladjanak balról, jobbról, középen a járművek mellett, ahogy azt a KRESZ engedi. De akkor is óvatosan, megfelelő sebességet választva tegyük ezt meg és figyeljenek az autósokra, győződjenek meg róla, hogy biztonságosan el tudnak haladni mellettük. Az autósoknak is nagyon kell figyelnie, ha sávot szeretnének váltani, használják a visszapillantó tükröket, figyeljék a holtteret és készüljenek arra, hogy egy motoros is elhaladhat mellettük – kérték az Instagramon.