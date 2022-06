Hatéves fia után ugrott a folyóba az anya, mindketten megfulladtak

Ami egy vidám családi kirándulásnak indult volna, tragédiába torkollott. A hattagú DeChhat család a Merrimack folyóban lévő Szarvas Sziget közelében horgászott és úszott. A napjuk még kellemesen telt, de aztán minden villámcsapás szerűen romlott meg. A család 6 éves fia, Mas a folyó partján játszott, amikor a botja beleesett a vízbe. Utána nyúlt, de bele esett a folyóba, majd egy erős áramlás elsodorta.

A 29 éves Boua DeChhat gondolkodás nélkül a fia után ugrott, annak ellenére, hogy nem tudott úszni. Mas 7 éves húga is a folyóba ugrott segíteni. Csakhogy tragikus módon őket is elragadta az áramlás. A családfő épp a kocsiból vett ki valamit, amikor mindez megtörtént. Visszatérve szembesült a tragédiával, mire maga is a vízbe ugrott. Nehezen sikerült megküzdenie az árral, így nem tudta elérni feleségét és gyermekeit. Visszaúszott a partra, amikor egy csónakos felfigyelt az eseményekre.

A kislányt sikerült kimentenie, de az anya nehezen tudott beszállni a csónakba, végül pedig a víz alá került. Később a hivatásos életmentők megtalálták a nőtt a vízben, de addigra már ne élt. A kislányt és édesapját kórházba szállították. Két nappal később egy kajakos találta meg a fiú holttestét a folyóban.

- Nagy szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy a fiatal fiú holttestét megtalálták – áll az Amesbury-i rendőrség közleményében.

- Az ég segítsen, ha beleesel a folyóba. A sodrás egy szempillantás alatt elragadhat. Olyan gyorsan történik és nem számítasz rá. Ez egy tragédia. Hat éves gyerek és az anya. Az ember sosem gondolná, hogy ilyesmi megtörténhet – árulta el Richard Nagle az egyik helyi lakos a Crime Online-nak.

A család megsegítésére GoFundMe adománygyűjtést kezdtek.