Kegyetlen vég: Anyja és nagyamája annyira elhanyagolta a kilencéves kislányt, hogy fejtetvek végeztek vele

Mindössze kilenc év: ennyi adatott meg annak a kislánynak, akit a saját édesanyja annyira sem tartott, hogy elvigye orvoshoz, pedig tudta, hogy a gyermek haldoklik. Ráadásul a pici nagymamája hasonlóképp közönyösnek bizonyult. Most mindkettejüknek emberölésért kell felelniük a bíróság előtt.

A hatóságokat március 22-én hívták ki egy arizonai családhoz egy eszméletlen gyermek miatt. A helyszínre kiérkező segítség azonnal megkezdte a lányka újraélesztését, de sajnos nem jártak sikerrel. Végül még a helyszínen ki kellett mondaniuk a halál beálltát. Nem sokkal később a mentők arra lettek figyelmesek: a már halott kislány arcát apró bogarak kezdik ellepni. Mint kiderült: rendkívül súlyos fejtetű-fertőzése volt. Később a halottkém megállapította, a fejtetvek okozták a halálát.

Az anya, a 38 éves Sandra Kraykovich még a helyszínen elmondta: lánya vérszegénységben szenvedett, emellett nagyjából egy hete rendkívül beteg volt, fejfájásra, torokfájdalomra, lázra, egyensúlyvesztésre és nehéz légzésre panaszkodott.

Direkt nem vitték kórházba

A vizsgálat kiderítette: noha mind a gyermek édesanyja, mind nagymamája, a 64 éves Elizabeth Kraykovich tudott a bajról, egyikőjük sem gondolta, hogy orvoshoz kéne fordulniuk. Az áldozat egyik testvére elmondta: anyjuk egyszerűen szájvízzel próbálta kiirtani a hajtetveket – természetesen sikertelenül.

A két nő telefonját is átvizsgálták a rendőrök. Egészen megdöbbentő beszélgetések nyomára bukkantak. Március 21-én – azaz egy nappal a kislány halála előtt – az anya a következő üzenetet küldte a barátjának: "Úristen, figyelj, a szobámban vagyok és az anyám most hívott. Azt kéri, hogy nézzek rá (a kislányra - a szerk), hogy meggyőződjek róla, nem haldoklik-e."

Egy kihallgatáson az anya egyébként maga is elismerte: ha a lányát beviszi a kórházba, még ma is élne.

Kiderült a halál oka

A halottkémi jelentés szerint a halált a kezeletlen fejtetű-fertőzés miatt kialakult vérszegénység okozta, melyhez az alultápláltság is hozzájárult, mint kiegészítő ok – írja a Crime and Law oldala.

A kislány 11 és 13 éves testvérei ugyancsak tetvesek voltak. Őket a haláleset után azonnal kiemelték a családból.