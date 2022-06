Ezer forintért pihenhetnek a Balatonon az egyszülős családok

Gyermekfelügyelettel, táborokkal és új programokkal várja látogatóit az Egyszülős Központ. A pesti mellett az idén tavasszal megnyitott budai központban már azok a gyermeküket egyedül nevelő szülők is hozzáférnek a segítséghez, akik a budai agglomerációból, a Déli pályaudvaron keresztül érik el a várost. Az idei nyáron csaknem 2700 egyszülős gyermek számára szerveznek felügyeletet, tábort, de már vidéki fesztiválokon találkozhatunk a központ munkatársaival.

Félmillió gyermeket egy szülő nevel

A budai Egyszülős Központban tartott sajtóbeszélgetésen Nagy Anna, a központok vezetője elmondta, 300 ezer egyszülős családban mintegy 500 ezer gyermeket nevel egyedül valamelyik szülő.

– A gyerekeknek közösségi- és gyerekprogramokat szervezünk, a szülőket igyekszünk munkához juttatni, de ha kell, megpróbáljuk megelőzni azt, hogy válásra kerüljön sor, és a gyermek utána egy szülővel nevelkedjen – mondta a központvezető, hangsúlyozva, az egyedülálló szülők 87 százaléka édesanya, ráadásul minden második család anyagi problémákkal küzd, szegény körülmények között él. Ezért őket kiemelten szeretné támogatni az Egyszülős Központ.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője Fotó: Végh István / Bors

Százötven gyermeknek egy heti élmény

A nyári üdüléssel, pihenéssel kapcsolatban elhangzott: a gyerekkori élmények 50 évre kihatnak az ember fejlődése szempontjából, ezért szeretnének minél több programmal minél több élményt szerezni az egyszülős gyerekeknek. A gyermekfelügyeletet Pesten és Budán is biztosítják. A két helyen 6 héten keresztül, összesen 150 gyereknek szerveznek egész hetes felügyeletet.

– A központok reggel 7 órakor nyitnak, így munkakezdés előtt már behozhatják a szülők a kicsiket, munkaidő után pedig jöhetnek értük. Napközben nemcsak a játszószobákban vigyázunk a gyerekekre, hanem elvisszük őket kirándulni, sportolni, kreatív programokat szervezünk számukra, hogy gondtalanul tölthessék el ezt a hetet – fogalmazott Nagy Anna, aki kiemelte, törekednek arra, hogy a felügyeletben többségben legyenek a férfi pedagógusok, azért, hogy az édesanyával nevelkedő gyerekek előtt is legyen férfikép.

Ilyen játszószoba várja az egyszülős gyerekeket Budán Fotó: Végh István / Bors

A Balatonon is pihenhetnek az egyszülős családok

A nyaralási lehetőség az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb kikapcsolódási forma.

A Balaton partján olyan családok számára teremtünk lehetőséget a pihenésre, akik egyébként nem tudnák biztosítani ezt a gyermekeiknek. A Mészáros-csoport jóvoltából, a Pro Filii Alapítvány támogatásával 1500 szülő és gyermek nyaralhat Zalakaroson, a Hunguest Hotelben, illetve a Balatontourist révfülöpi és balatonfüredi kempingjeiben

– részletezte az Egyszülős Központot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

– Júliustól egészen szeptemberig van lehetőség üdülni, ami 1000 forintba kerül családonként. A tavalyi visszajelzések alapján óriási élményt ad a családoknak a nyaralás, különösen azoknak, akik először mehettek el kikapcsolódni – fogalmazott Nagy Anna. Az Egyszülős Központ a Családi Erzsébet-táborokkal is szoros kapcsolatban van, ezért idén is folytatódik a hétvégi táborozás a zánkai Erzsébet-táborban, ahol modern környezetben, felújított szállásépületekkel és tengerpartot idéző homokos stranddal várják a nyaralókat. Nagy Anna szerint ezt is nagyon-nagyon szeretik a családok. Idén 1000 szülő és gyermek tölthet el egy-egy hétvégét a táborban, jelképes 1000 forintos díjért.

Applikáción is segít a központ. Már elérhető az egyszülős applikáció – hívta fel a figyelmet Nagy Anna központvezető. Az okostelefonokra telepíthető programmal hasznos információkról, programokról, táborokról és nyaralásokról értesülhetnek az egyedülálló szülők. Az applikáción elérhetők az 1szülő-1podcast friss és korábbi adásai is.

Mesedélután a Művészetek Völgyén

Újdonság, hogy az Egyszülős Központ több vidéki fesztiválon is bemutatkozik. A kapolcsi Bondoró Fesztivál tapasztalataival gazdagodva várják majd szintén Kapolcson a Művészetek Völgyét, július 22. és 31. között.

– Itt mindennap dél és este hat óra között várjuk a PestBuda udvarban a családokat. Ebéd után egyedülálló programmal készülünk a gyerekeknek: fél egy és egy óra között

írók, zenészek, művészek, énekesek és színészek mesélik el a kedvenc meséjüket. Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat többek között Gryllus Vilmos, Hobo, Lackfi János, Szalóky Ági és Szőke András is

– mondta az Egyszülős Központ vezetője. A mesedélutánt kreatív foglalkozások – rajzolás, kavicsdíszítés, cápadobálás, zoknibáb-készítés – követik, miközben a szülők szakemberekkel beszélgethetnek olyan témákról, amik a legtöbb fejtörést okozzák számukra a mindennapokban. Augusztus elején az Ördögkatlan Fesztiválon kínálnak ugyancsak színes programokat szülőknek és gyerekeknek egyaránt.

– Elképesztő öröm számunkra, hogy a fesztiválokon egyedülálló anyák és apák segítenek nekünk önkéntesként. Ez nekik is jó, hiszen kiszakadnak a mindennapokból és ők is fesztiváloznak kicsit – tette hozzá Nagy Anna.

Kreatív foglalkozásokkal is várják a legkisebbeket Fotó: Egyszülős Központ

Gyümölcsszedés, kiképzés, zenetanulás

A pesti és a budai Egyszülős Központban is új programok érhetők el, mind a fiataloknak, mind a szülőknek.

– Meghirdettük a „Szedjük együtt!” programot, ahol a gyümölcsösök szedd magad akcióin veszünk részt. Ezeken együtt szedik a gyümölcsöt a szülők és a gyerekek, amit aztán otthon feldolgozhatnak. Legutóbb epret szedtek, de szeretnénk többek között levendula- és barackszüretet is szervezni – részletezte a központvezető. A „Kiképzés” nevű programba a felső tagozatos és gimnazista korú fiatalokat, kamaszokat várják. Nekik abban segítenek, hogy a kritikus helyzeteket – például az online zaklatást, bántalmazást – hogyan kezeljék a számukra legkedvezőbb módon, illetve hogyan védjék meg magukat az efféle támadásoktól. A „Szülői kiégés ellen” program célja, hogy az egyedülálló szülők „ne dőljenek ki”, azaz a mindennapok mentális és érzelmi terheiből a szülők az egyensúly és a harmónia állapotába kerüljenek vissza.

– A „ZeneVarázslat” programban pedig Várnagy Andrea zongoraművész támogatja, mentorálja a zenét tanuló vagy zenetanulás előtt álló gyermekeket, akár már az óvodás kor kezdetén. Vele év végén egy nagy meglepetésre is készülünk – zárta a sajtóbeszélgetést Nagy Anna.