Drága szerelem, társkeresőn csapott be férfiakat egy szabolcsi nő

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei asszony és férje tavaly júniustól sorra ismerkedett meg férfiakkal az egyik társkereső oldalon, akiktől különféle mesékkel pénzt csaltak ki. A megalapozott gyanú szerint a 39 éves nő legtöbbször utazási- és szervizköltségre, vagy be nem fizetett bírságokra hivatkozva kért pénzt, de olyan is volt, hogy külföldi fodrászvizsgára kellett neki többszázezer forint. Miután a gyanútlan áldozatok a megadott bankszámlaszámra átutalták az összegeket, a nő eltűnt – a férj számlája összesen tizenötmillió forinttal gyarapodott így.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították a párost, akiket 2021. november 2-án lakóhelyükön fogtak el. A nyomozók kétmillió forint értékben foglaltak le tárgyakat - többek között autót, elektronikai cikkeket, valamint ékszereket -, amiket a pár a bűncselekményekből szerzett vagyonból finanszírozott. A rendőrök a fürdőkád beépített szerelőnyílása mögé rejtve mobiltelefonokat is találtak - írja a Police.hu



Az újpesti nyomozók a házaspárt hétrendbeli csalás bűntett miatt hallgatták ki; a feleség tényfeltáró beismerő vallomást tett. Őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A IV. kerületi rendőrök a szükséges nyomozati cselekményeket elvégezték, és az eljárás iratait vádemelési javaslattal küldték meg az Ügyészség részére.