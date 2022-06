Többen életüket vesztették egy bukaresti fesztiválon, egy fiatalt már a mentőben halottnak nyilvánítottak

Többen is életüket vesztették egy hétvégén tartott fesztiválon: a bukaresti SAGA-n, melyet a Nemzeti Arénában tartottak, több mint 30 ezren vettek részt. Sajnos azonban ez az összejövetel nem a tánc, nem a technozene, nem az élmények miatt került be a híradásokba, hanem amiatt, hogy drogok miatt több fiatalhoz is mentőt kellett hívni. Összese hét ember került kórházba, közülük hárman súlyos állapotban.

Egy 25 éves moldovai fiatalember még pénteken életét vesztette, őt szív- és légzés-leállásos állapotban szállították a Szent Pantelimon kórházba, de még úton a kórház felé a mentőautóban halottnak nyilvánították – írja a Maszol.ro. Egy másik bulizó, aki a Pantelimon kórház toxikológiai osztályán feküdt az intenzív osztályon és szintén a fesztiválról került a kórházba, szombaton halt meg.

Megszólaltak a fesztivál szervezői

Természetesen a történtek után megszólaltak a június 3-5. között megrendezett fesztivál szervezői is, ám amellett, hogy megerősítették a két haláleset tényét, valamint kiemelték, mennyire fontos számukra, hogy az oda járók tisztán bulizzanak, és hisznek az illegális tudatmódosító szerek kapcsán a zéró tolerancia elvében, további konkrétumokat nem árultak el az eset kapcsán.

– A SAGA fesztivál számára a résztvevők biztonsága a legfontosabb. Ezért mindig megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzünk mindenféle incidenst. A rendezvény területének bejáratánál a biztonsági csapatok minden belépő személyt alaposan ellenőriznek – írták.