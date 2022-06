Betiltották itthon, függőséget okoz, de sajnos hódít a manórúd - Videó

Magyarországon a megrendelése, az árusítása, sőt a birtoklása is illegális az Elf Barnak. Hogy ez szabálysértésnek vagy bűncselekménynek számít-e, az a mennyiségtől függ.

Erre hívták fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közös sajtótájékoztatóján, ahol azt a videót is bemutatták, amit a bevetési egységek legutóbbi akcióján vettek fel, amikor egy Kínából feladott 18 ezer darabos tételt foglaltak le Budapesten. Eredetileg úgy tervezték, hogy a Merkur kommandósai öltöznek be futárnak, de a vevő óvatosabb volt, a személyes átvételt választotta.

„Nyílt terepre szervezik az áru átadását, sok ember közé, fiatalkorúakat állítanak be futárnak, és motoros megfigyelők tartják telefonon a kapcsolatot a vevőkkel” – idézte fel a filmekbe illő körülményeket a Ripost-nak Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója, aki szerint egy 1000 darabos tettenérésnél akár 8-10 millió forintos büntetés is kiszabható.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost



Pár darabot küldetni külföldről nem éri meg, egy raklapnyit rendelni viszont elég feltűnő

– tette hozzá Tóth Márk, a NAV bűnügyi igazgatóságának vezetője.

A termék maga egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta, ami a hagyományos cigarettáknál és az IQOS-nál is kedvezőbb árú. Ha azzal kalkulálunk, hogy egy doboz cigi 19 szálat tartalmaz, aminek nagyjából 17 szívással jutnak a végére a fogyasztók, akkor a legkisebb mennyiséget tartalmazó (800 slukkos) Elf Bar is két és fél doboz cigarettának felel meg, a legnagyobb kiszerelésű (5000 slukkos) pedig 16 doboznyival egyenértékű.

Így mindenképpen a legolcsóbb dohányterméknek tekinthető. De nemcsak ez vonzza a fiatalokat benne, hanem az is, hogy a kólától a barackon át a guaváig rengetegféle ízben kapható. Az ízesített cigarettákat a rászokás nagyobb kockázata miatt már 2020. májusában betiltották idehaza, külföldön azonban továbbra is futják karrierjüket, de az Elf Bar is simán beszerezhető a szomszédos Szlovákiában vagy Romániában.

A webáruházakban a népszerűsítő sorok közt mindenütt visszaköszön, hogy nem tartalmaz kátrányt, csakhogy nikotinból viszont a megszokottnál többet, így nagyon könnyen függővé lehet válni tőle. Ráadásul ha egy tinédzser postapontra rendeli, senki nem fogja megkérdezni tőle, hogy elmúlt-e 18 éves. Az egészségügyi kockázatai tehát emiatt is nagyobbak a legálisan forgalmazott dohányáruknál.

Annyi bizonyos, hogy csak az elmúlt hetek mérlege 135 millió forintnyi lefoglalt áru, 4 őrizetbevétel és 20 millió forint bírság. Az Elf Bar ugyanis dohánytermék minősül, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lenne értékesíthető, amit azonban nem terveznek Magyarországon. Így aki mégis árusítani próbálja, egyszerre három jogszabályt is megsért: adószám hiányában, számla nélküli értékesítés miatt és igazolatlan eredetű áru forgalmazása okán is büntethető. Az első két esetben minimum 300 ezer forinttól egészen 1 millióig terjedő bírság szabható ki, míg az utóbbinál az áru értékének a 40 százaléka a büntetési tétel. Ezzel is játszik tehát az, aki a legújabb játékszerrel próbálja elütni dohányzás iránti vágyát.