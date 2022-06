A felesége szeme láttára összeesett és meghalt a 35 éves édesapa

Tragikus hirtelenséggel halt meg egy 35 éves ausztrál férfi. Andrew Barry minden előjel nélkül esett össze még 2020 szeptemberében - írja a Daily Mail.

A kétgyermekes apa özvegye, Bec most figyelemfelhívás céljából mesélte el szomorú történetüket. Elmondása alapján egy átlagos hétfő volt, amikor a család élete összeomlott. Megvacsoráztak a gyerekeikkel, majd ketten edzettek egyet és lezuhanyoztak. Lefekvés előtt még beszélgettek egy kicsit, amikor Andrew egyszer csak elhallgatott, tekintete üressé vált, majd holtan esett össze felesége szeme láttára.

"Életem végéig ezzel kell élnem. Szó szerint néztem, ahogy az utolsó lélegzetét vette. Olyan gyors volt... másodpercek kérdése volt" - mondta Bec a Daily Mail Australia-nak.

Először azt hitte, hogy férje csak elájult, mert éppen egy hónappal korábban már volt rá példa. Amikor viszont látta, hogy Andrew arca fehérré válik és már nem lélegzett, tudta, hogy baj van. Remegve hívta a szomszédjukat, aki megkezdte az újraélesztést, amíg a mentők kiértek. Eközben az anya becsukta az ajtókat, hogy a gyerekeik - a 12 éves Taj és a 9 éves Zali - ne vegyenek észre semmit ebből. A mentősök több mint másfél órán át küzdöttek a férfi életéért, de hiába, már nem tudták megmenteni.

"Elmentem, hogy becsukjam az összes ajtót a ház másik végében, hogy ne hallják – általában szörnyen alszanak, de szerencsére átaludták az egészet” – mondta Bec. "Nem akartam, hogy lássák, ahogy élettelenül fekszik a hálószobánk padlóján. Nem akartam, hogy ez legyen az utolsó képük róla".

Miután minden remény elszállt, és az orvosok elmentek, Bec egész éjszaka ébren maradt, és arra várt, hogy közölje gyermekeikkel, hogy apjuk meghalt.

„Andrew hihetetlen volt” – mondta. „Olyan ember volt, akihez bármikor oda lehetett menni, és szó szerint bármit elmondhattál neki, és ő mindenben támogatott. Mindig boldog volt. Mindig viccelődött. Csodálatos apa volt. Nagyon ügyes volt. Teljes munkaidőben dolgozott, de még mindig, amikor hazajött, és így szólt: "Na, menjünk, csináljunk valamit, gyerekek! Elmegyünk sétálni, lovagolni vagy focizzunk!"

Az építészként dolgozó Andrew egészséges volt, rendszeresen sportolt. Pár hónapja teljes kivizsgáláson esett át, amelyen remek eredményeket produkált. Egyedül MRI-vizsgálatot nem végeztek nála, mert azt mondták az orvosok, hogy arra nincs szüksége. Felesége szerint azonban ha megcsinálták volna ezt is, Andrew talán még most is életben lenne.

A boncolás után ugyanis kiderült, hogy a férfi aritmogén jobb kamrai kardiomiopátiában szenvedett. Ez azt jelenti, hogy a jobb szívkamrában lévő izomrostok helyén zsírszövet jelenik meg. Egy örökletes betegségről van szó, amely miatt a szívkamra falai elvékonyodnak, ez pedig megzavarja a szívizomba irányuló létfontosságú elektromos jeleket.

Ez lehet a felelős a hirtelen szívhalálért, ami látszólag minden előjel nélkül jelentkezik a 20-as és 30-as éveikben járó felnőtteknél.

Bec szerint az orvosok azért nyilvánították férje halálát hirtelen szívhalálnak, mert egy korábban nem diagnosztizált szívbetegség végzett vele. Elmondása szerint egész életében nem volt nehezebb pillanata annál, amikor meg kellett mondania a gyerekeiknek, hogy az apjuk meghalt.

"Először nem akartak hinni nekem. Nem is tudtam, hogy kezdjek bele. Még én is csak próbáltam feldolgozni, hogy már nincs velük, de már szülőként kellett viselkednem, össze kellett szednem magam, hogy elmagyarázzam nekik. Először a fiam ébredt fel, a lányom pedig már arra kelt, hogy hallotta a testvérét sírni" - mesélte az anya.

Amint a gyerekei elég idősek lesznek, szeretné kivizsgáltatni őket, hogy kiderüljön, ők is örökölték-e apjuk szívbetegségét. Andrew testvére is szívritmuszavarral küzd, egyszer kórházba is került, amikor a pulzusa hirtelen felugrott 200-ra, de túlélte. Azóta egy beültetett defibrillátorral él, amely szabályozza baj esetén a szívritmusát.

Bec a férje halála után "AVC The label" néven alapított egy divatmárkát, amelyben az AVC az aritmogén jobb kamrai kardiomiopátiát jelenti. A bevétel egy részét a Szív Alapítványnak adja, hogy segítse a betegség kutatását.