84 éve nem történt olyan a Balatonon, mint most

Akik kedden Keszthely környékén jártak, meglepődve láthatták, hogy egy repülőgép a Balatonban szállt le. Ez azért történt, mert egy vízi repülőgépet, más néven hidroplánt irányított a pilóta. Ilyen gépek már korábban is közlekedtek a magyar tengeren – 1923-tól Budapest-Siófok közvetlen járatot indítottak dunai felszállással és balatoni landolással – ám ez a közlekedési mód a második világháború beköszöntével feledésbe merült. Mostanáig.

Házas Gábor, a gép tulajdonosa, Széchey Márton, a hidroplán pilótája és Somogyvári-Tóth Dániel, a startup alapítója Fotó: Somogyvári-Tóth Dániel / Aeroexpress

Gyerekkori álmok válnak valóra

A Bors épp a második tesztnap kezdete előtt érte el Somogyi-Tóth Dánielt, az Aeroexpress alapítóját.

Többünk gyermekkori álma valósult meg ezzel, gyakorlatilag húsz éve dolgozunk ezen a projekten

– fogalmazott a karmester-orgonaművész alapító. Ő és unokatestvére, Széchey Márton Airbus-oktatókapitány barátjukkal, Marozsi Lászlóval létrehoztak egy startup céget. Ehhez kerestek befektetőket, akik lehetőséget láttak a hidroplán-projektben. Az események egy évvel ezelőtt pörögtek fel.

– Kapcsolatba kerültem Házas Gáborral, akiről kiderült, hogy szintén gyerekkori álma, ha hidroplán közlekedne a Balatonon. Ő és Dinka Lajos támogatta a céget, így sikerült Norvégiából beszereznünk a repülőt – mesélte Dániel. A gép végül tavaly nyáron érkezett Magyarországra.

Az első repülés utáni boldog pillanat Fotó: Somogyvári-Tóth Dániel / Aeroexpress

Vízirepülő központtá tennék hazánkat

Először idén februárban, a Dunán próbálták ki a hidroplánt, kedden és szerdán pedig két napos balatoni teszten, Keszthelyen és Balatonlellén gyakorlatozott a lelkes csapat. A gépet Széchey Márton kapitány irányította, a vízi biztonságért pedig – például hogy ne legyen más vízi jármű a közelben – Házas Gábor felelt.

– Úgynevezett iskolakörözést végeztünk, ez azt jelenti, hogy többnyire egy négyszög alakú vonalon repült a gép, 200 méteres magasságig. A tesztek során végeztünk különböző manővereket, felszállást, landolást és több fajta kikötést is. Az időjárással szerencsénk volt, így többféle hullámmagasságnál és szélerősségben gyakorlatozhattunk. Az első nap kétszer két órát repültünk, a másodikon is ezt a célt tűztük ki. Összességében az előjelek nagyon bíztatóak – árulta el az alapító. Az Aeroexpress csapata hamarosan más vízfelületeken is teszteli a hidroplánt, majd az eredmények alapján döntenek a projekt folytatásáról.

– Én azzal is nagyon boldog lennék, ha a Dunán és a Balatonon újraindulhatna a hidroplános sétarepülés, de hosszútávon az elhivatott csapatunk természetesen annak is örülne, ha

Magyarország a gyönyörű folyók és tavak országaként a vízirepülés egyik központja lenne

– zárta a felszállás előtt az interjút Somogyi-Tóth Dániel.