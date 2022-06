40 éve mutatták be az E.T. című filmet – érdekességek a főszereplőről

Steven Spielberg a mai napig a bájos kis földönkívüliről szóló filmjét tartja a legjobbnak. Az amerikai mozikban éppen 40 évvel ezelőtt mutatták be. Négy Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmzenének járót, mégpedig John Williams komponista zsenialitásának köszönhetően.

A filmet a magyar nézők is csak temérdek zsebkendő elhasználása mellett voltak képesek végignézni, ami nem csoda: az akkor még újszerű fantasztikus film egyszerre nyerte el a felnőttek és a gyermekek tetszését. A történet lényege, hogy a kis idegen nem tud időben visszatérni az űrhajójára, így társai a Földön hagyják, mert növények keresése közepette rendőrök zavarják meg őket. Az idegenek elrepülnek, a kis lény pedig egy kisváros felé kezd menekülni. Egy család befogadja őt, és megtanul beszélni, illetve telefonálni. Érkezése hamar kitudódik, ezért tudósok szállják meg a környéket. A gyerekek, köztük Elliott megszöktetik, és sikeresen eljuttatják az időközben visszatérő űrhajóra. A cselekmény közben láthatunk repülő biciklit, és rácsodálkozhatunk a lény vörösen világító mellkasára is.

Fotó: AFP



Henry Thomas hirtelen világhírnévre tett szert, de a gazdálkodással foglalkozó szülők ettől nem voltak elragadtatva. Később még vállalt kisebb szerepeket, és a zenéléssel is megpróbálkozott. Háromszor nősült, és három gyermeke született. Most 48 éves.