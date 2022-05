Riasztást adtak ki: jégeső, zivatar, viharos szél csap le az országra

Mától péntek éjfélig adott ki figyelmeztető előrejelzést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ma, csütörtökön az esti órákig szórványosan várható zápor, zivatar kisebb számban a délnyugati és északkeleti tájakon. Kiemelten a középső tájakon, Duna-Tisza közén, Dunántúl északkeleti részén, az Északi-középhegység nyugati részén intenzívebb zivatarokra is számítani lehet, amikor is rövid idő alatt jelentősebb csapadék is eshet, néhol 60 km/h-t meghaladó széllel, és akár jégesővel is.

A késő esti, éjszakai órákban főként az északi országrészben némi eséllyel még előfordulhat zivatar. Pénteken elsősorban a Dunántúlon nyugati és északi részén, az Északi-középhegységben, az Alföld északi, északkeleti peremén megfelelőek a feltételek a záporok mellett helyenként zivatarok kialakulására. Egy-egy intenzívebb zivatart jelentősebb csapadék, 60 km/h körüli szél, kisebb méretű jég kísérhet.