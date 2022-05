Megszólalt a szakértő: Putyin kilövi az atomfegyvert, még ha ez az orosz civilizáció végét is jelenti

Sandbrook azt is megjegyezte, hogy vannak más aggasztó jelek is, beleértve a "Kreml retorikájának markáns változását" és az orosz állami média "pozitívan hisztérikus" állapotát. A szakértő azt írta: "Dmitrij Kiszeljov, a Channel One műsorvezetője a főműsoridőben sugárzott hírműsorban azt mondta, hogy Moszkva atomcunamival kiirthatja Nagy-Britanniát az orosz Poszeidon víz alatti drón csapásában."