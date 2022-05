Fidesz: A baloldal belement volna az olajembargóba

Az elhúzódó orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók miatt Európában vészesen emelkednek az árak. A magyar kormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően idehaza ez még nem érezteti annyira a hatását, mivel az élelmiszerárstop és a magyar rendszámú autósoknak járó maximált benzinár továbbra is érvényben maradt. Ha viszont a hazai ellenzéken múlna, a magyaroknak is jóval többe kerülne mindez -szúrta ki a Ripost.

A baloldal, ahogy korábban, most sem állt a magyar érdekek mellé, nyilatkozataikból az következik, hogy egy az egyben elfogadta volna a brüsszeli tervet, és belement volna az olajembargóba, a háború árát így a magyar emberekkel fizettették volna meg

– mutatott rá Bánki Erik kedden nyilvánosságra hozott videójában.

A fideszes képviselő emlékeztetett rá, hogy már a választási kampányban is hallani lehetett a baloldaltól, hogy a legjobb válasz a háborúra, ha azonnal elzárják a gázcsapokat. Most Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője tette világossá, hogy jónak és hatékonynak tartja a brüsszeli szankciókat, sőt az atomenergia területére is kiterjesztené azokat. Jellemző hozzáállásnak nevezve a momentumos Szabó Szabolcs álláspontját is, amely szerint majd az unió eldönti, mit kell tenni, és mindenki azt fogja betartani.

Nem lehet nem észrevenni, hogy ez a feltétel nélküli bólogatás, a Brüsszelnek való teljes megfelelés olyan távol áll a magyar érdekektől, mint Makó Jeruzsálemtől

– fogalmazott a kormánypárti politikus, aki szerint a baloldal Európa érdekét újra a magyar emberek, a magyar nemzeti érdekek elé állítja. Hozzátette: Magyarország szerencséje, hogy egy olyan polgári kormánya van, amelyik minden eddiginél nagyobb és erősebb felhatalmazást kapott a választópolgároktól április 3-án. Ezáltal lehetőség van arra, hogy megvédjék a rezsicsökkentést, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat és a családtámogatásokat, és továbbra is növekedési pályán tartsák a magyar gazdaságot.

Soha nem látott szavazatszámmal, soha nem látott támogatással nyert a kormányoldal, aminek köszönhetően egy minden eddiginél vastagabb falat sikerült áttörni azzal, hogy az olajembargóról szóló európai uniós döntés a magyar érdekeket figyelembe véve születhetett meg – hangsúlyozta Bánki Erik, aki egyúttal köszönetét fejezte ki a magyar embereknek, mondván, nélkülük ez nem sikerülhetett volna.