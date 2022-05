Faragó Atália Dominika: Egymást sminkeljük a mamámmal

Név: Faragó Atália Dominika

Lakhely: Kalocsa

Életkor: 20

Magasság: 164 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: gyros

Kedvenc ital: Sprite üdítő

Kedvenc zene: Bebe Rexha

Kedvenc parfüm: Christina Aguilera Definition

Faragó Atália Dominika vagyok, 20 éves, és Kalocsán élek, itt érettségiztem és itt szereztem meg az ápoló, egészségügyi asszisztens szakmámat. A kórházat nehéznek tartottam, és mivel a szépségipar alapvetően érdekel, ezért váltottam. Jelenleg Baján tanulok kozmetikusként. Édesanyám is kozmetikus, édesapám pedig a kozmetikusoknak szállít. Most még csak barátnőket, ismerősöket készítek ki, de úgy látom nem bánják.

Tavaly is jelentkeztem a Tündérszépekre, de akkor a fotózás előtt visszamondtam. Akkor elsősorban édesanyám ajánlotta, hogy induljak, most már én is vettem a bátorságot, és nem bántam meg. Már a fotózáson is nagyon jól éreztem magam. A fotós azt mondta, hogy jó velem dolgozni. Sokan megismernek még az utcán is, sokan drukkolnak, és hívtak már rádióadásba.

Korábban csak egyszer voltam szépségversenyen, az egy baba szépségverseny volt, és a ruhát, ami rajtam volt, azóta is féltve őrzöm. A 22-be jutásra nem igen számítottam, és amikor közölték velem, nagyon hihetetlennek tűnt. A verseny rengeteg tapasztalatot hozhat, megismerkedhetek híres modelleket, szakembereket. Örülnék, ha meglátnák bennem a lehetőséget a fotósok vagy a márkák.

Szeretek változatosan öltözni. Ez lehet farmer, sportos, elegáns, kényelmes. Kiöltözés sem ritka nálam, de kedvfüggő. Munkába, suliba is szívesen megyek csinosan.

Sminkelni hétköznap magamat nem szoktam, csak másokat, de bálba, buliba, szülinapra kicsípem magam, megcsinálom a hajam, a sminkem. Mivel a mamán kozmetikus, mi egymást szoktuk sminkelni. Jelenleg otthon edzek, de régen nem volt olyan sport, amit ki ne próbáltam volna, viszont a tánc állt a legközelebb hozzám.

