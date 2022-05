Brutál eső zúdul az ország nagy részére hétfőn, a hét közepén azonban már 30 fok is lehet

Hétfőn a hosszabb-rövidebb napsütés mellett szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, majd késő délután, este északkelet felől "csökken a csapadékhajlam". A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén erős vagy viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 7-13, délután 21-27 fok várható.



Kedden sok lesz a napsütés, de a déli határ közelében még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 5-12 fokról napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.



Szerdán és csütörtökön is napsütéses idő várható, csapadék nélkül, csütörtökön többfelé megélénkül, az északkeleti megyékben meg is erősödhet a szél. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Csütörtökön a minimumok 10 és 17, a maximumok 26 és 31 fok között alakulnak.



Pénteken egy hidegfront hatására erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, elszórtan kialakulhat záporeső, zivatar. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 10 és 18, napközben 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetnek.



Szombaton sok lesz a napsütés, de helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 22 és 27 fok között alakul.



Vasárnap napos, gomolyfelhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Nagy területen lesz élénk a légmozgás. A leghidegebb órákban 8-13, napközben 20-25 fok valószínű - olvasható az előrejelzésben.