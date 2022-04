Török Viktória: dolgoztam Németországban egy vidámparkban

Név: Török Viktória

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 157 cm

Fotó: Móricz István

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: Sushi, ramen leves

Kedvenc ital: zöld lipton

Kedvenc zene: Doja cat - woman

Kedvenc parfüm: Coco Chanel Mademosielle, Paco Rabanne - olympea

Fotó: Móricz István

Török Viktória vagyok, 21 éves. Elvégeztem egy szakgimnáziumot, ahol szállodai recepciósként végeztem, utána OKJ-s tanfolyamon utazásértékesítést tanultam, letettem egy középfokú nyelvvizsgát angolból. Egy magánklinikán dolgozom recepciósként, és most jelentkeztem a Budapesti Gazdasági Egyetemre turisztikai szakra.

A versenykiírást a neten vettem észre. Láttam, hogy nincsenek különlegesebb előírások, hogy a 157 centis magasságom és a striáim nem jelentenek akadályt. Egy hétig gondolkodtam, aztán jelentkeztem. Szeretném megmutatni, hogy „nem tökéletesen” is igazán gyönyörűek az emberek. Sokáig szenvedtem testképzavarban. Egy időben nagyon elhíztam, majd nagyon lefogytam. Most kezdtem el arra szintre jutni, hogy így vagyok tökéletes. Nyolc évig kézilabdáztam, most pedig napi szinten járok konditerembe, és figyelek az étkezésre. A jelentkezésemet először a barátomnak mondtam el, és ő biztatott. 5-6 éves koromban nyertem szépségversenyt, bár anyukám először ellenezte, hogy induljak.

Voltam néhány kisebb fotózáson: ruha és smink is volt közte. 10-15 perc alatt készen van hajam igazítása és a napi sminkem, amiben van alapozás, púderezés, bronzosítás pirisítás és szájfény. Mivel a szempillám meg van csinálva, azzal nem kell foglalkoznom. Ha megyünk valahova, a hajam mosása, szárítása, kivasalása tart sokáig. Ez órákig is eltarthat. Hosszú hajam van, de szeretem összefogni, hogy más legyek, mint a többi lány.

Öltözködésben a kapszula trendet tartom. Ehhez nem kell sok ruha, de ezeket változatosan kell felhasználni. Van öt nadrágom, öt rövid nadrágom, öt szoknyám, és vannak hozzá blúzok, pólók és ezeket variálom. Két havonta szoktam új elemet vásárolni, a felesleget pedig elajándékozom rászorulóknak. Általában sportcipőt hordok és magassarkú szandálokat.

Fotó: Móricz István

A barátom szokott fotózni, én nem nagyon ragaszkodom hozzá. Néhányat kiteszek az Instagramra, és sok pozitív visszajelzést kapok.

Viszonylag sok felé jártam a világban. Voltam Angliában, ahol anyukám élt, diákmunkán Németországban pedig felszolgálóként dolgoztam egy vidámparkban. Ott az angolomat nagyon tudtam használni. Nagy kaland volt 18 évesen.

Török Viktóriára ide kattintva tudsz szavazni!