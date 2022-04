Hat hónapos terhesen tudtam meg, hogy halálos beteg vagyok

Élete legszebb pillanatait kellett volna átélnie a terhessége hatodik hónapjában járó asszonynak, ehelyett azzal szembesült: egy halálos és ritka betegséget fedeztek fel a szervezetében. Ha ez nem lenne elég, egy fontos döntést is meg kellett hoznia: vagy megkezdik azonnal a kezelést, kockáztatva születendő gyermeke életét és egészségét, vagy várnak, kockáztatva a gyógyulást, és az ő életét.

A walesi Port Talbot-ban élő Aimee Hillt 2020 novemberében figyelmeztette a szemésze egy rutinvizsgálat során: lát valami gyanúsat a szemében, menjen be a kórházba. A 33 éves nő így is tett. Itt közölték vele a hírt pár vizsgálat után: egy ritka rákos daganat támadta meg a szemét (mely az Egyesült Királyságban évente mindössze 750 embert érint), ráadásul az okuláris melanomába bele is halhat. A kérdés adott volt: megkezdjék-e azonnal az agresszív rákkezelést vagy sem. Döntését úgy kellett meghoznia: semmilyen ünete nem volt, ha szemésze nem szól, talán soha nem tudja meg, hogy halálos beteg.

– Hat hónapos terhesen megtudni, hogy rákos vagy, nagyon traumatikus élmény volt. Természetesen a kezelés miatt megvolt a vetélés kockázata, ugyanakkor annak is, hogy a rák tovább terjed. Nem akartam, hogy rákos legyek, de azt sem, hogy bármiképp is ártsak a gyermekemnek – magyarázta Hill a WalesOnline-nak, ozzátéve: végül orvosai javaslatára az azonnali kezelésmegkezdés mellett döntött. A radioterápia részeként egy apró lemezt tettek a rögzítettek a rákos szemére, ami célzottan sugárzással bonbázta a tumort.

A kezelést 2021 januárjában kezdték meg, ekkor volt az asszony hét hónapos terhes. Márciusban adott életet kisfiának: Evan szerencsére teljesen egészségesnek bizonyult. Sajnos azonban ez volt az egyetlen jó hír, amit a család kapott. Hat hónappal a kezelés után Aimee kivizsgálásán közölték vele: noha 95 százalékos valószínűségű sikerrel kecsegtették, a daganat nem tűnt el, nem is csökkent – viszont legalább nem is nőtt.

– A daganat ugyanakkora, nekem pedig kivizsgálásra kell mennem öt éven keresztül minden hatodik hónapban. Lehet, egész életemben így lesz már. Mielőtt diagnosztizáltak, az volt a fejemben, hogy vagy belehalsz a rákba, vagy túléled. Ara nem is gondoltam, hogy élhetsz vele – magyarázta az édesanya, aki azóta igyekszik megragadni minden alkalmat, hogy felhívja a figyelmet a kivizsgálások, rákszűrések fontosságára.