„Orvosi eset a kisasszony”- Gyurcsány-kormány volt miniszterre durván beleszáll Szilágyi Liliánába

Az Eb-ezüstérmes úszónő decemberben beszélt először arról, hogy édesapja, a korábbi olimpikon úszó, ügyvéd Szilágyi Zoltán testileg, lelkileg és szexuálisan bántalmazta őt, majd nemrég egy újabb interjúban utalt az őt ért szörnyűségekre - írja a Blikk.

– Ha egy apa egy ágyban alszik a lányával, aki arra ébred, hogy a hímvesszője megmerevedve nekinyomódik a hátához, és nem érti, hogy mi történik, az szexuális zaklatás? Vagy, hogy egy lány első menstruációja után az apja a bugyiját elteszi, szagolgatja és mindenféle dolgokat mondogat rá? Vagy milyen dobozba tennéd, ha egy 19 éves lánynak a bugyijába nyúlva a szeméremdombját simogatná valaki? – vetette fel Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorában.

A Magyar Úszó Szövetség vizsgálata szerint Szilágyi decemberi nyilatkozatában elmondottak megfelelnek a valóságnak. Szilágyi Zoltán és felesége, a volt tornász Gyarmati Eszter válópere során pedig 2020-ban jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy házasságuk a férfi durva, agresszív viselkedése miatt romlott meg, s át kellett volna adnia kisebbik gyermekük, a szintén úszó Gerda felügyeleti jogát az édesanyjának.



Az interneten mégis rendkívül szélsőséges véleményekkel találkozhatunk az ügy kapcsán. A volt országgyűlési képviselő, a második Gyurcsány-kormányban 2008 és 2009 között önkormányzati miniszter Gyenesei István egy hozzászólásban megdöbbentő jelzőkkel illette az úszónőt.

„Elszabadult hajóágyúkkal és meghibbant 'emberekkel' szemben nehéz védekezni. Időben le kellett volna 'kötözni'. Meggyőződésem, hogy orvosi eset a 'kisasszony'. Az volt már aktív sportoló korában is, csak senki nem akarta észrevenni. Az akkori testbeszéde, a nehezen értelmezhető, zavaros, ellentmondásos nyilatkozatai utólag sem kívánnak magyarázatot. Világosan mutatták az állapotát. Ki vagy kik a felelősek, hogy eddig jutott? Saját magán kívül kik a felelősek, hogy felelőtlenül törhet, zúzhat maga körül most is? Ami a legszomorúbb, hogy van vevő erre az 'árura'. És mint tudjuk, amíg van lósz.r, addig jól élnek a verebek is... sajnos. Több mint szomorú!” – fogalmazott a volt politikus, a csapatvilágbajnok öttusázó, sífutó olimpikon, Gyenesei Leila édesapja.

A volt miniszter a Blikk megkeresésére elmondta, fenntartja a leírtakat. Hozzátette: a Szilágyi családdal nincs kapcsolata, az úszónő anyai nagyapját, a vízilabda-legenda Gyarmati Dezsőt ismerte.

– Nem titok, nekem, mint sportoló gyerekek édesapjának, nagyon fájdalmas látni, hogy van egy fiatal sportoló, akiknek a szülei, nagyszülei nem akármilyen értékekkel rendelkeznek, ő azonban ezekkel nem él, hanem visszaél. Ezt nem lenne szabad példának állítani egy nemzedék előtt. Szomorú, hogy egy jobb sorsra érdemes tehetség, akinek én is nagyon szurkoltam a pályafutása elején, idáig jutott. Sajnos a kezdetektől fogva tele volt emberi gyengeségekkel, ezeket pedig valakik engedték, hogy fölerősödjenek. Ez az őt körülvevő közeg, családtagok, barátok, sporttársak, sportvezetők, a média felelőssége is – vélekedett Gyenesei.