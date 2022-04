Ez lesz a menet április 3-ig – Minden, amit az idei választásról tudnod kell

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának időpontját. Összeszedtük, mikre kell figyelni a választáskor.

Ezek a határidők járnak le a választás napjáig:

Április 1-ig kell benyújtani a mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen vagy elektronikusan

Április 1-ig lehet visszavonni az átjelentkezést személyesen, online azonosítással

Április 1-ig törölhetjük nevünket a nemzetiségi névjegyzékből személyesen, online azonosítással

Április 2-3 között zajlik a külképviseleti szavazás

Április 3-ig lehet mozgóurnát igényelni online azonosítással vagy meghatalmazott útján

Április 3-ig lehet átvenni a szavazási levélcsomagokat

Április 3-ig lehet leadni a levélcsomagokat a külképviseleteken

Április 3-ig kell megküldeni postán a szavazási levélcsomagokat az NVI-nek, amelynek a szavazás napján 19 óráig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Irodába

Április 3-ig kell leadni a szavazási levélcsomagokat az egyéni választókerületi választási irodákba

Így zajlik a választás:

Magyarországon április 3-án minden szavazókör reggel 6 órakor nyit és 19 órakor zár.

Az országgyűlési választáson és az országos népszavazáson minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár mellett azok a 16 és 17 évesek is részt vehetnek, akik házasságkötés révén váltak nagykorúvá.

A szavazáshoz személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély, illetve lakcímkártya szükséges.

Voksunkat a lakóhelyünk szerinti szavazókörben adhatjuk le.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt, két, egymást metsző vonallal lehet.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak két szavazatuk van: eggyel egyéni képviselőjelöltre, a másikkal országos listára lehet voksolni.

Aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, de választójoga van, az csak listára szavazhat.

A két szavazatot két külön lapon kell leadni.

Elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja és újat ad ki.

A szavazás végeztével a szavazólapot a kapott borítékba helyezve kell az urnába dobni.

Fotó: Illyés Tibor

Nyitva lesznek a kormányablakok

Április 2-án és 3-án is ügyeletet tartanak országszerte a kormányablakok. Ez idő alatt a választópolgárok pótolhatják a voksoláshoz szükséges okmányokat, köztük a személyi igazolványt, a lakcím kártyát, az útlevelet vagy akár a vezetői engedélyt is. Fontos, hogy a 2020. március 11-e óta lejárt okmányok érvényességét a kormány meghosszabbította így azokkal lehet voksolni, azonban a március 11-e előtt lejártakkal már nem lehet szavazni. A kormányablakok és okmányirodák rendkívüli nyitva tartása:

2022. április 2.: 08.00-18.00

2022. április 3.: 07.00-19.00

A választás a közlekedést is felborítja

Április 1-7. között az országgyűlési választás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani az V., IX., XI., XII., XIII. és XIV. kerületében. Nem szabad majd megállni a Parlament, valamint a Tisza István tér közelében.

Ezek a szabályok vonatkoznak a mozgóurnákra

Ha valaki a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet, amely más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A voksoláshoz a koronavírusos betegek is kérhetnek mozgóurnát. Ebben az esetben a választási bizottságnak van feladata: figyelniük kell a megfelelő védőtávolság betartására, maszk viselésére és a higiéniai szabályokra. Hatósági házi karantén esetén a bizottság tagjai nem mennek be a választópolgár lakására, csak az urnát és a szavazólapokat adják be, majd ha a választópolgár végzett, akkor a választási bizottság tagjai átveszik tőle az urnát.

Ezek a járványügyi intézkedések:

Akár saját tollal is szavazhatunk

biztosítva lesz a kézfertőtlenítés

és a távolságtartás lehetősége

Így néz ki a magyar választási rendszer

Általános választás esetén (vagyis általában négyévente tavasszal), az összes képviselői helyről döntünk a választáson, így a 2022-es választásnál is:

- összesen 199 fő kerül be a parlamentbe, ebből 106 képviselő egyéni jelöltként, míg 93 fő listáról

-a töredékszavazatok a pártlistára leadott szavazatokat erősítik

- a Fidesz és a baloldali ellenzék is mind a 106 országos választókerületben indul a mandátumokért

- a parlamenti bejutási küszöb az egyedül induló pártoknál 5%, a két párti szövetségnél 10%, a három vagy annál több párti szövetségnél 15 százalék

Vasárnap népszavazást is tartanak!

Vasárnap az országgyűlési választás mellett országos népszavazást is tartanak, amelyen gyermekvédelmi kérdésekről dönthetünk.

Keret: A gyermekvédelmi népszavazás kérdései

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési

intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat

bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító

kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket

befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak

be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem

Ekkor érvényes a népszavazás

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Népszavazási tudnivalók