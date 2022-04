Détári Virginia: strandon nem irigy akarok lenni, hanem fitt

Név: Détári Virginia

Lakhely: Cegléd

Életkor: 25

Magasság: 165 cm

Fotó: Móricz István

Csillagjegy: Skorpió

Kedvenc étel: cézársaláta

Kedvenc ital: tejeskávé

Kedvenc zene: John Legend – All of me

Kedvenc parfüm: Paco Rabanne Lady Million

Fotó: Móricz István

Détári Virginia vagyok, 25 éves. Cegléden érettségiztem, majd a gödöllői egyetemen végeztem pénzügy és számviteli szakon, és ugyanitt elvégeztem a műszaki menedzser alapszakot is. Most otthon, a családi mezőgazdaságban segítek a szüleimnek és mellette angolul tanulok, ami szükséges a diplomám megszerzéséhez. Azt hiszem ezzel a végzettséggel jól el tudok majd helyezkedni. Nagyon vonz a vendéglátás is, hétvégeken rendezvényeken pultozok. Esetleg szeretnék majd egy kávézót is nyitni.

A versenykiírást több közösségi oldalon is láttam, de a szüleim a barátom és a barátnőim is felhívták rá a figyelmemet. Van tapasztalatom a szépségversenyek világában, hiszen már négy versenyen is részt vettem. Másfél éve az Alföld Szépén első lettem, a Miss Bikinin a top 5-ben voltam, és elnyertem egy különdíjat is, a Pest Megye Szépén három díjat hoztam el, többek között első udvarhölgy lettem, és végül a Miss Édenen különdíjként egy fotózást nyertem. Régen a vékonyságom miatt nem voltam a külsőmmel elégedett, de edzeni kezdtem és ennek lett ez az eredménye. Szeretnék ruha és fotómodell lenni, és több fotózáson is részt venni. A barátnőm hobbi fotós, és ő gyakran készít rólam képeket, és most már elmúlt a lámpalázam a kamera előtt.

Fotó: Móricz István

Utcára általában farmerben megyek egy pólóval és sportcipővel, de ha szórakozni megyünk akkor elegánsabb ruhát veszek fel. Nincs sok ruhám, mert hamar megunom őket és odaadom a barátnőimnek, és cípőm sincs sok.

Ha tükörbe nézek, szépnek látom magam, legfeljebb a hasamat izmosítanám még kondizással. A strandon nem irigy akarok lenni, hanem fitt. Nagyon tetszik a szemem színe, a hosszú természetes szempillám és a hajam. Sok dicséretet kapok ismerősöktől, de az utcán ismeretlenektől is. A leszólításokat viszont nem szeretem. Sminkből hétköznap minimálisat használok, általában a szempilla spirál is elég. Bulihoz lehet alapozó, bronzosító és szemhéj festék. Ez 10-15 perc.

Szabadidőmben a konditermen kívül moziba járok szívesen, és szeretek sétálni, túrázni a farkas kutyámmal. A szüleimnek sokat segítek a tanyán: állatokat etetek, itatok, és ha kell, még fát is vágok.

Détári Virginiára ide kattintva tudsz szavazni!