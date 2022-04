Csézy segít új életet kezdeni a milliomosból nincstelenné vált ukrán családnak

Jana és férje, három gyermekükkel, 18 sziámi macskájukkal és kutyájukkal négy napon át menekültek a háború borzalmai elől, minden javukat hátrahagyva. „Élünk és biztonságban vagyunk” – írták Csézynek, amikor megérkeztek hazánkba. Az énekesnő régi ismerősük, aki férjével közösen eldöntötte, mindenben segítik, támogatják őket addig, amíg szükségük van rá.

Csézy (középen) az ukrán édesanyával Janával, és annak nagylányával Fotó: Bors

Janáék jól éltek kint, három házuk, éttermük, kávézójuk volt, mára semmijük sem maradt

– mesélte a Borsnak Csézy. – Nem volt kérdés, hogy befogadjuk az öttagú családot, és természetesen a 10 sziámi macskát a nyolc kölyök cicával és a dobermannjukat is. Nem kis logisztikát igényelt ez az egész, hiszen nekünk is van négy kutyánk, öt macskánk. De ezek csak megoldandó feladatok voltak, főleg ahhoz képest, amit ők élnek át az elmúlt hetekben. Még az sem jelentett gondot, hogy a gyerekek csak oroszul beszélnek, a fordító jó barátunk lett az elmúlt időszakban. Azóta is mi biztosítjuk a lakhatásukat és ami kell a mindennapjaikhoz. Eleinte úgy gondolták, ha vége a háborúnak, visszatérnek Ukrajnába, de a folyamatos bombázások miatt, mindenük odalett – tette hozzá az énekesnő.

Zena a magukkal hozott nyolc sziámi kölyökkel Fotó: Bors

Az ukrán család ezért úgy döntött, Magyarországon kezdenek új életet. Csézyék mindenben segítenek nekik, az ügyintézés azonban nem könnyű. Menedékjogot kértek először, ezt kéthavonta meg kell újítani, és ahhoz, hogy dolgozhassanak, munkavállalási engedélyre van szükségük, amit hamarosan meg is kapnak.

Elképesztően erős nő Jana, a szörnyű helyzet ellenére is optimista

– folytatta Csézy. – Sokat nevet a gyerekekkel, persze belül biztos zokog néha, de nem mutatja. Felvettük őt a férjével a cégünkbe, nálunk fognak dolgozni, ugyanazzal a bérrel, mint a többi munkatárs. Persze eleinte olyan munkát adunk nekik, amit nyelvtudás nélkül is tudnak csinálni. Szeretnénk, hogy ne érezzék, függnek tőlünk, legyen saját keresetük. Most igyekszünk találni egy orosz-magyar tanárt, aki nekik is és a gyerekeknek is tanítja a magyar nyelvet, hogy könnyebben boldoguljanak. És van két gyönyörű dobermann kölyök kutyájuk még kint, díjnyertes szülőktől, őket szeretnék itt eladni, hogy abból is legyen bevételük. Reméljük hamar beléjük szeret valaki és gazdára találnak.

Zena imádja Csézy vizsláját Fotó: Bors

Jana hadköteles fiáért és a 102 éves dédiért aggódik

Az ukrán macskatenyésztő családja szétszakadt, miután kitört a háború. Fia hadköteles, nem jöhetett velük, Harkivban maradt. 70 éves édesanyját és a több mint 100 éves nagymamáját pedig Olaszországba, rokonokhoz sikerült kimenekíteni.

Fotó: Bors

A dédi túlélt két világháborút, azt hitte, már nem lehet baj, erre újra háború dúl országában, bombázzák szeretett hazáját

– mondta Csézy. – Jana folyamatosan tartja vele és a fiával is a kapcsolatot, szerencsére mindketten jól vannak. A dédi a napokban már az olasz városban töltötte be 102. születésnapját, a polgármester fel is köszöntötte.