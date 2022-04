A munka hősei: Bombariadó után a pláza előtt folytatták a melót a lelkes fodrászok

Szinte ugyan abban az időben riadóztatták az ország több plázáját is, ugyanis ismeretlen, vagy ismeretlenek mindegyiküket megfenyegették: az épületben bombát helyeztek el. Az összehangolt riadó Budapest szinte valamennyi plázáját, így a Corvint, a Mammutot, a WestEndet, az Árkádot, az Alleét, a MOM Parkot és az Aréna plázát is érintette, de nem maradtak ki a vidéki bevásárlóközpontok sem, ugyanis riasztás érkezett egy szegedi, egy miskolci, egy debreceni és két győri üzletközpontba is. Mint kiderült, minden fenyegetés e-mailen érkezett, ami után a hatalmas épületeket azonnal kiürítették, a zavart vásárlók és dolgozók tehetetlenül ácsorogtak, többen, például az egyik budapesti pláza fodrászai, azonban folytatták a munkát, és kliensüket az üzletközpont előtt nyírták meg:

Bombariadó alatt is van megoldás. Mert a borbély az borbély. A munka az munka – írta a fodrászat közösségi oldalára.

Egyik olvasónk is kint ácsorgott a kiürítés után:

– Egyszer csak elkezdtek kifelé terelni minket, még nem értettük, mi a baj. Aztán, ahogy kint szobroztunk, azon tanakodtunk, hova menjünk át megvenni, amit akartunk, de akkor olvastuk a híreket, hogy nagyjából minden bevásárlóközpontban ez történt – tárta szét a kezét a férfi. A tűzszerészek minden plázát alaposan átvizsgáltak, de bombát sehol nem találtak, a zsaruk pedig azonnal nyomozni kezdtek a lehetséges tettes vagy éppen tettesek után. Az illető alaposan megjárhatja az ijesztgetést, tettéért ugyanis súlyos büntetés jár.