A hét lúzer bűnözője bemutatta, hogy kell fejjel nekirohanni egy fotocellás ajtónak

Valószínűleg a hét, de lehet, hogy a hónap legszerencsétlenebb tolvaját rögzítette egy biztonsági kamera egy VII. kerületi drogériában. Egy nő ugyanis egy átlagos vásárlóhoz hasonlóan nézelődött az üzletben, viszont titokban ékszerekkel és kozmetikumokkal tömte tele a zsebeit.

Mikor kiszúrták, azonnal menekülőre fogta, az egyik dolgozót még meg is ütötte közben. Már éppen az ajtó felé rohant, és érezhette a szabadság ízét a szájában, amikor egy nem várt akadállyal, az illatszerbolt fotocellás ajtajával találta szemben magát, aminek egészen egyszerűen fejjel nekirohant.

A rendőrség elárulta, hogy bár a nő a felvétel végén zavarodott tántorgott az ajtóval való találkozás után, ő nem, csupán az ajtó sérült meg. Ellenben az is kiderült, hogy nem csak rablásért felelhet, hanem kábítószer fogyasztásért is, miután a tesztek kimutatták, hogy drogot is fogyasztott.

– A 32 éves nőt rablás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Kiderült, hogy kábítószert is fogyasztott, ami miatt szintén eljárást indítottak a rendőrök – tájékoztatott a BRFK.