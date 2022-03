Zongoraművész várja a határon az ukrán menekülteket

Az egyik furgonban két férfi várakozott türelmesen, ők adományt vittek.

Lengyelek vagyunk, de ha valaki, akkir mi tudjuk, milyen helyzetben lenni. Szó sem lehet arról, hogy nem segítünk. Attól is tartunk, hogy akár mi is lehetünk a következők. Nem bízunk mi már semmiben - ingatta a fejét a sofőr. Mint mondta, tartós élelmiszert és gyógyszert visznek, úgy gondolják, erre van a leginkább szükség. A határ felé gyalogolva, Ukrajna felé közeledve rengeteg szirénázó mentőautó száguld el mellettünk. Van, amelyik többször is fordul.

Azonban a határhoz érve a legkevésbé várt dolog, élő zongoraszóló ütötte meg a fülünket.

David, az olasz zongoraművész játszott a zongoráján.

Ahogy meghallottam, mi történt, azonnal jöttem, hogy így üdvözöljem azokat, akik belépnek az országba- mesélte lapunknak David. Többen köré gyűltek, egy frissen érkező, síró kislány a játékát hallva azonnal megnyugodott. David elárulta, ez a célja. A művész egyik számot játssza a másik után minden egyes nap.

Hogy meddig maradok? Félek, sokáig - mondta bánatosan, mielőtt nekilátott egy újabb dalnak.