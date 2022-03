Stefka István: A mostani Békement minden eddiginél fontosabb

A Békemenet a magyar civil mozgalom egyik legnagyobb megmozdulása, amely 2012. január 21-én indult. Akkor több mint félmillió ember érkezett a fővárosba vidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Délvidékről. Az elsődleges célja az volt, hogy ne engedjük beleszólni a külföldieket a magyar politikába, hiszen akkoriban el akarták mozdítani a hatalomból Orbán Viktort és kormányát.

Mindezt azért, mert megszületett az alaptörvény, amely önmagában is óriási támadásokat hozott Magyarország ellen. Emellett az akkori baloldal folyamatosan követelte a sajtószabadságot és a szólásszabadságot, miközben ezek megvoltak az országban - mesélte az Origónak Stefka István, a Magyar Hírlap volt főszerkesztője, és a Békemenet egyik alapítója.

HOZZÁTETTE, HOGY A MAGYAR SAJTÓ HELYZETE A MAI NAPIG FOLYAMATOSAN BALOLDALI ÖSSZTŰZ ALATT ÁLL, HOLOTT AZ EGYIK LEGSZABADABB AZ EGÉSZ NYUGATI VILÁGBAN.

Emellett a jogállamiságot, vagyis annak vélt hiányosságait is gyakran emlegeti a baloldal, miközben Magyarországon külön van választva a végrehajtó hatalom és a törvényhozás, Alkotmánybíróság is működik, ami számos nyugat-európai országban nincs.

A folyamatos támadások miatt hatalmas civil megmozdulás indult Magyarországon, mivel az Európai Unió akkoriban ugyanazt akarta tenni itthon, mint amit korábban megtettek Silvio Berlusconival Olaszországban, akit nagyon hamar leváltottak, mert nem tetszett az uniónak, hogy Berlusconi olasz érdekeket védett.

Berlusconi nem tudott ilyen hatalmas tömeget felmutatni a háta mögött, Magyarországon viszont egyszerre indultak meg a civilek százezrei, és a szimpatizánsok milliói- mondta Stefka István.

Az első Békemenet fő üzenete az volt, hogy elég volt a gyarmatosításból, ez pedig egy nagyon erős üzenetnek bizonyult. Először nyugati újságírók a sajtószabadság jegyében dezinformáltak és azt próbálták elhitetni a nyugati közvéleménnyel, hogy Orbán Viktor ellen tüntetnek, holott nem ez történt, hanem a szabadon választott kormány és az ország miniszterelnöke, Orbán Viktor mellett demonstráltak a polgárok.

A megmozdulás jelezte, hogy nem engedünk a szabadságunkból, a szuverenitásunkból, a hagyományainkból, a magyar kultúránkból, hiszen mindez veszélybe került volna, ha egy balliberális ellenzék kerül hatalomra.

Ezt követően még többször megpróbálták Magyarországot térdre kényszeríteni, "mindezt a hazai pribékek és labancok támogatásával" - mondta. Ma már azt is tudjuk, hogy a hazai balliberálisosat különböző Soros-szervezetek is pénzelik, valamint külön is fizetnek aktivistáknak, politikusoknak, hogy Magyarország rossz hírét keltsék külföldön és megbuktassák azt a kormányt, amely Magyarország érdekeit nézi.

Eddig Magyarországon nyolc Békement volt, most kerül sor a kilencedikre. A mozgalom mindig akkor indul el, amikor bajba kerül az ország, amikor veszély fenyegeti Magyarország függetlenségét, szuverenitását. A mostani Békemenet talán minden eddiginél fontosabb, mert arról szól, hogy ezt a munkát, amit a magyar kormány folytat, folytatni kell, hiszen egyértelműen az egyik legstabilabb, legbiztonságosabb állam Magyarország.

A CSALÁDOK HIHETETLEN KEDVEZMÉNYEKET KAPNAK, A NYUGDÍJASOK MEGKAPTÁK A 13. HAVI NYUGDÍJAT, A FIATALOK ADÓMENTESSÉGET ÉLVEZNEK 25 ÉVES KORIG.

Ezzel szemben a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok tönkretették az országot és az embereket. Másfélmillió embert taszítottak a csőd szélére a devizahitelekkel, tönkretették a családokat, kirabolták Magyarországot. Az első Békemenethez vezető egyik fontos momentum volt az is, amikor Soros György támadást intézett az OTP ellen és tönkre akarta tenni a forintot manipulációjával, most is tapasztalhatóak hasonló folyamatok a forint ellen irányuló spekulációs támadásokkal.

A március 15-i Békemenet különleges jelentőséggel bír, mert a legszentebb nemzeti ünnepünkön vonulunk föl, emlékezünk 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra, amelynek szent vonala volt a sajtószabadság, az egyenlőség, a függetlenség és szólásszabadság.

Ez olyan Békemenet lesz, amely a szomszédunkban folyó orosz - ukrán háború ellen is felszólal. Tehát a Békemenet most már nem csak a magyar függetlenség és szolidaritás mellett vonul fel, hanem a háború ellen is. Hitet teszünk a barátság, a befogadás és a szolidaritás mellett. Már 200 ezer Ukrajnából menekülőt fogadtunk be, tehát pontosan az ellenkezője történik annak, mint amivel a Nyugat Magyarországot vádolja.

Az Ukrajnából érkezők igazi menekültek, akik viszont több ezer kilométerről, számos biztonságos országon át érkeznek meg hazánkba, azok gazdasági migránsok, akiket viszont továbbra sem akarunk Magyarországra beengedni- mondta.

Az Európai Unió és a globalista háttérhatalom el akar mindent követni annak érdekében, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt, mert a nemzeti kormány megakadályozta a külföldiek szabadrablását és az ország kifosztását.

Várják már azt a pillanatot, amikor a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal hatalomra kerül, mert megnyílnának a határok és ömlenének be az Ázsiából és Afrikából érkező különböző etnikum népek, akikhez nekünk semmi közünk. veszélybe kerülne a több mint ezer éves történelmünk, a hagyományaink és természetesen a szabadságunk is- magyarázta Stefka István.

Szintén fontos dolog, ami miatt most szükség van a Békemenetre, az a közelgő választás. A kormány politikája azt mondja, hogy előre menjünk és ne hátra, tehát ezen az úton kell haladni, amin az elmúlt időszakban haladtunk. Stefka szerint itt nem kormány mellett tesznek hitet, hanem szociális és politikai akarat mellett, amely kifejezetten képviseli Magyarország és a nemzet érdekeit.

"Nem vagyunk hajlandóak továbbra sem gyarmat lenni" - jelentette ki.